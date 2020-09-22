Память о войне: в Сухуме открылась выставка ко Дню Победы

Выставка посвящена Дню Победы в Отечественной войне народа Абхазии и 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

СУХУМ, 22 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие выставки "Художник. Время. Память" состоялось в Сухуме в Центральном выставочном зале во вторник 22 сентября.

В экспозиции собраны 70 работ абхазских и российских художников и скульпторов конца XX века и современности, среди которых Анзор Сакания, Руслан Чхамалия, Руслан Габлия, Гарри Дочия, Николай Писарчук, Заур Аджба, Валентина Хурхумал, Тариел Ампар, Алексей Крайнюков, Амиран Адлейба, Марина Эшба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие выставки, посвященной победе в ВОВ и в Отечественной войне абхазского народа

По словам директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, организаторы выставки поставили перед собой важную задачу – рассказать о миссии художника, работающего в историческом жанре.

"Многие работы на выставке оторваны от времени и пространства. Они об общечеловеческих переживаниях, связанных с войной, с радостью победы и размышлениями", - отметила она.

На открытии выставки присутствовал министр культуры Абхазии Гудиса Агрба.

"Эта выставка демонстрирует всю самоотверженность нашего народа в годы войны и иллюстрирует, что все было сделано не зря, все было сделано для сохранения и развития нашей культуры и передачи всего нашего достояния будущему поколению. Сегодня мы можем смело сказать, что у нас есть талантливые деятели культуры", - сказал он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие выставки, посвященной победе в ВОВ и в Отечественной войне абхазского народа

В малом и большом зале ЦВЗ представлены работы, рассказывающие о трагических событиях войны, Латской трагедии, неудачных наступлениях и траурных церемониях, добровольцах.

Отдельного внимания были удостоены портреты солдат. Художник Руслан Габлия - автор серии портретов фронтовиков. По его словам, картины были нарисованы с помощью подручных средств – обычного карандаша и бумаги. Творческой студией служили окопы, а позировать героям порой приходилось под звуки пролетающих бомб.

© Sputnik / Томас Тхайцук Открытие выставки, посвященной победе в ВОВ и в Отечественной войне абхазского народа

"Вы знаете, я до войны ходил по селам, рисовал стариков и сетовал на то, что тип героического абхаза теряется, а, как оказалось во время войны, этот тип никуда не делся. Такие воины были, что дух захватывало. И я пытался их изобразить под таким углом", - рассказал он.

Выставка "Художник. Время. Память" будет открыта в Центральном выставочном зале до 8 октября. Информационную поддержку проекту оказывает Sputnik Абхазия.