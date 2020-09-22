Память о войне: в Сухуме открылась выставка ко Дню Победы

СУХУМ, 22 сен – Sputnik, Асмат Цвижба. Открытие выставки "Художник. Время. Память" состоялось в Сухуме в Центральном выставочном зале во вторник 22 сентября.
В экспозиции собраны 70 работ абхазских и российских художников и скульпторов конца XX века и современности, среди которых Анзор Сакания, Руслан Чхамалия, Руслан Габлия, Гарри Дочия, Николай Писарчук, Заур Аджба, Валентина Хурхумал, Тариел Ампар, Алексей Крайнюков, Амиран Адлейба, Марина Эшба.
По словам директора ЦВЗ Эльвиры Арсалия, организаторы выставки поставили перед собой важную задачу – рассказать о миссии художника, работающего в историческом жанре.
"Многие работы на выставке оторваны от времени и пространства. Они об общечеловеческих переживаниях, связанных с войной, с радостью победы и размышлениями", - отметила она.
На открытии выставки присутствовал министр культуры Абхазии Гудиса Агрба.
"Эта выставка демонстрирует всю самоотверженность нашего народа в годы войны и иллюстрирует, что все было сделано не зря, все было сделано для сохранения и развития нашей культуры и передачи всего нашего достояния будущему поколению. Сегодня мы можем смело сказать, что у нас есть талантливые деятели культуры", - сказал он.
В малом и большом зале ЦВЗ представлены работы, рассказывающие о трагических событиях войны, Латской трагедии, неудачных наступлениях и траурных церемониях, добровольцах.
Отдельного внимания были удостоены портреты солдат. Художник Руслан Габлия - автор серии портретов фронтовиков. По его словам, картины были нарисованы с помощью подручных средств – обычного карандаша и бумаги. Творческой студией служили окопы, а позировать героям порой приходилось под звуки пролетающих бомб.
"Вы знаете, я до войны ходил по селам, рисовал стариков и сетовал на то, что тип героического абхаза теряется, а, как оказалось во время войны, этот тип никуда не делся. Такие воины были, что дух захватывало. И я пытался их изобразить под таким углом", - рассказал он.
Выставка "Художник. Время. Память" будет открыта в Центральном выставочном зале до 8 октября. Информационную поддержку проекту оказывает Sputnik Абхазия.
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