Актерский состав РУСДРАМа был признан лучшим на фестивале в Липецке

Русский драматический театр представил на фестивале в Липецке комедию "Кьоджинские перепалки", который ранее был представлен на фестивале в Йошкар-Оле.

СУХУМ, 13 окт – Sputnik, Асмат Цвижба. Русский драматический театр получил награду в номинации "Лучший актерский ансамбль" на международном фестивале "Липецкие театральные встречи", рассказал Sputnik директор театра Ираклий Хинтба.

"Для нас это в некотором смысле неожиданное событие, потому что состав участников был очень сильный, и были театры из Москвы и Санкт-Петербурга. Экспертный совет состоял из знаменитых театральных деятелей и критиков. Конечно, был огромный зрительский успех, но мы не думали, что это будет обязательно означать признание профессионального сообщества. Получить награду в номинации лучший актерский ансамбль - это невероятно престижно", - сказал он.

По словам Хинтба, награда - заслуга не только актеров, но и всех тех, кто создавал спектакль.

"Актеры играют спектакли хорошо только тогда, когда есть качественная режиссерская работа, когда сам спектакль сделан так, что актеры в нем выглядят убедительно. Мы очень рады, это наш первый лауреатский диплом, диплом победителя крупного международного театрального фестиваля, и это вдохновляет нас на новые свершения", - добавил он.

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Международный Фестиваль "Липецкие театральные встречи" открыл свои двери мастерам театра и любителям театрального искусства в 36-й раз. Абхазия участвовала в этом фестивале впервые.