Даже Посейдон не помешал: выставка художника Архипа Лабахуа прошла в Сухуме

На выставке были представлены семь экспонатов, мероприятие прошло на одном из пирсов на Набережной махаджиров.

СУХУМ, 6 дек – Sputnik, Бадри Есиава. Выставка "На что ты смотришь и что ты видишь?" художника Архипа Лабахуа прошла на набережной Сухума в воскресенье 6 декабря.

Как рассказал автор выставки корреспонденту Sputnik, всего было представлено семь экспонатов и размещены они были на одном из пирсов. Место было выбрано не случайно. Лабахуа хотел объединить все четыре стихии – земля, воздух, вода и огонь, который он разжег прямо на пирсе.

"Представленные на выставке предметы должны были спровоцировать зрителя на то, чтобы он задумался о том времени, в котором мы живем. Искусство – это не только красивые картины и хорошие скульптуры, оно должно быть провокативным. Время, в котором мы сейчас живем, усложнилось и закрывать на это глаза нельзя. С этим нужно что-то делать. Коронавирус и все такое прочее усложнили нашу жизнь и что за этим стоит мы точно не знаем, а искусство, как инструмент, может стать поводом для того, чтобы люди задали разного рода вопросы", - поделился своим виденьем Лабахуа.

Выставка Архипа Лабахуа «На что ты смотришь, что ты видишь» © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка Архипа Лабахуа «На что ты смотришь, что ты видишь» © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка Архипа Лабахуа «На что ты смотришь, что ты видишь» © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка Архипа Лабахуа «На что ты смотришь, что ты видишь» © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка Архипа Лабахуа «На что ты смотришь, что ты видишь» © Sputnik / Томас Тхайцук

Выставка Архипа Лабахуа «На что ты смотришь, что ты видишь» © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 6 © Sputnik / Томас Тхайцук Выставка Архипа Лабахуа «На что ты смотришь, что ты видишь»

Одним из таких экспонатов, заставляющим человека задуматься, по мнению художника, на выставке была оптическая лупа. При взгляде через нее окружающее пространство искажается, Лахабуа уверен, что это характеризует наше время и при этом завораживает.

По словам автора, выставку посетило около 50 человек, и особое внимание их привлекло подвешенное к специальной конструкции зеркало. Оно было обращено в сторону моря и чтобы увидеть свое отражение, нужно было пройти к началу пирса.

"Но, вдруг, Посейдон разыгрался и стал нагонять страшные волны на этот пирс. А чтобы увидеть себя в этом зеркале, нужно было пройти за него. Было очень смешно наблюдать за тем, как людям приходилось мочить ноги в воде, чтобы заглянуть туда. Я был потрясен тем, что практически все, несмотря на огромные волны, не раздумывая шли туда, стояли и смотрели на самих себя. Так что, даже Посейдон нам не помешал», - рассказал Лабахуа.

Выставка Архипа Лабахуа "На что ты смотришь и что ты видишь?" была однодневной. Автор признался, что испытывает счастье от результата проекта и отклика посетителей.

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