Понять и разгадать: необычный взгляд Архипа Лабахуа на карантин

На выставке представлено 20 работ художника. По словам Лабахуа, представленные в шатре под названием "Робинзониада, или как я провел карантин" инсталляции условно объединяются темой самоизоляции и карантина.
Каждый объект подписан комментариями красным и черным по белому. Лабахуа подчеркивает, что выставку он организовал, чтобы порадовать людей после карантина.
Идея создания необычных инсталляций из подручных предметов пришла ему именно во время карантина, а вдохновился он одиноким образом жизни Робинзона Крузо.
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