Понять и разгадать: необычный взгляд Архипа Лабахуа на карантин

Выставка "Робинзониада, или как я провел карантин" художника Архипа Лабахуа открылась на Набережной Махаджиров в Сухуме в четверг 25 июня и завершится в субботу 27 июня.

На выставке представлено 20 работ художника. По словам Лабахуа, представленные в шатре под названием "Робинзониада, или как я провел карантин" инсталляции условно объединяются темой самоизоляции и карантина.

Каждый объект подписан комментариями красным и черным по белому. Лабахуа подчеркивает, что выставку он организовал, чтобы порадовать людей после карантина.

Идея создания необычных инсталляций из подручных предметов пришла ему именно во время карантина, а вдохновился он одиноким образом жизни Робинзона Крузо.

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