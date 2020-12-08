Абхазский драмтеатр получил награду на международном фестивале в Нальчике

Абхазский драмтеатр выступил на фестивале с комедийным спектаклем "Цилиндр" по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо.

СУХУМ, 8 дек — Sputnik. Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба отметили наградой "Надежда Сцены" на международном театральном фестивале "Южная сцена-100" в Нальчике. Об этом сообщается на официальной странице театра в Facebook.

Международный театральный фестиваль "Южная сцена" проходил в столице Кабардино-Балкарской республики с 3 по 7 декабря.

Абхазский драмтеатр выступил с комедийным спектаклем "Цилиндр" по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. Спектакль поставил молодой режиссер, выпускник театрального института имени Бориса Щукина, стажер Вахтанговского тетара Бенар Кове.

Премьера спектакля "Цилиндр" состоялась в Сухуме в июле 2020 года.

В 2019 году Абхазский драмтеатр участвовал в "Южной сцене" со спектаклем "Берег неба". По итогам фестиваля труппу наградили дипломом "Лучший актерский ансамбль".