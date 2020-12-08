14:49 08 Декабря 2020
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.66
  • EUR89.20
Поиск

Абхазский драмтеатр получил награду на международном фестивале в Нальчике

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
Получить короткую ссылку
143 0 0
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info//i/logo-itemprop.png
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20201208/1031423285/Abkhazskiy-dramteatr-poluchil-nagradu-na-mezhdunarodnom-festivale-v-Nalchike.html

Абхазский драмтеатр выступил на фестивале с комедийным спектаклем "Цилиндр" по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо.

СУХУМ, 8 дек — Sputnik. Абхазский государственный драматический театр имени Самсона Чанба отметили наградой "Надежда Сцены" на международном театральном фестивале "Южная сцена-100" в Нальчике. Об этом сообщается на официальной странице театра в Facebook.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Абхазский драмтеатр выступит на фестивале в Нальчике со спектаклем "Цилиндр"

Международный театральный фестиваль "Южная сцена" проходил в столице Кабардино-Балкарской республики с 3 по 7 декабря.

Абхазский драмтеатр выступил с комедийным спектаклем "Цилиндр" по пьесе итальянского драматурга Эдуардо де Филиппо. Спектакль поставил молодой режиссер, выпускник театрального института имени Бориса Щукина, стажер Вахтанговского тетара Бенар Кове.

Премьера спектакля "Цилиндр" состоялась в Сухуме в июле 2020 года.

В 2019 году Абхазский драмтеатр участвовал в "Южной сцене" со спектаклем "Берег неба". По итогам фестиваля труппу наградили дипломом "Лучший актерский ансамбль".


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Землетрясение в Армении 1988 года
Спитакское землетрясение 1988 года: история одной трагедии
Взгляд со стороны: что думают читатели о Sputnik Абхазия
Sputnik Абхазия шесть лет: только факты
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться