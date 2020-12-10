Названы лауреаты премии Фазиля Искандера

На соискание Международной премии имени Фазиля Искандера в 2020 году была выдвинута 51 работа, в том числе двух абхазских авторов – прозаика Виталия Шария и общественного деятеля Астамура Какалия.

СУХУМ, 10 дек – Sputnik. Прозаик Виталий Шария стал лауреатом премии Фазиля Искандера в номинации "Дерево детства" за рассказ "Машинка времени".

Вручение Международной премии имени Фазиля Искандера состоялось 10 декабря в штаб-квартире русского ПЕН-центра. В связи с пандемией коронавируса мероприятие прошло в режиме онлайн на площадке ZOOM.

На соискание Международной премии имени Фазиля Искандера была выдвинута 51 работа.

В номинации "Проза" лауреатом стал Валерий Попов с повестью "Мы не рабы", в номинации "Поэзия" победила Елена Буевич за книгу стихотворений "Остаться в Евпатории", в номинации "Киносценарий и драматургия" жюри присудило премию Георгию Касвину и Елене Усачевой, создавшим сценарий полнометражного художественного фильма "Мне отмщение, и аз воздам" по рассказам Фазиля Искандера.

В 2019 году в номинации "Проза" лучшими были признаны двое финалистов Международной премии имени Фазиля Искандера: Владимир Делба за сборник прозаических произведений "Звездная пыль моих воспоминаний" и Анатолий Курчаткин за роман "Минус 273 градуса по Цельсию".

Пятый сезон Международной премии имени Фазиля Искандера стартует в конце января 2021 года.

Международная премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в августе 2016 года.

Писатель, сценарист и поэт Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.