Владимир Делба стал лауреатом премии имени Фазиля Искандера

МОСКВА, 2 дек – Sputnik, Анжелика Бения. В номинации "Проза" лучшими были признаны двое финалистов Международной премии имени Фазиля Искандера: Владимир Делба за сборник прозаических произведений "Звездная пыль моих воспоминаний" и Анатолий Курчаткин за роман "Минус 273 градуса по Цельсию".

Владимир Делба отметил, что для него попасть в шорт-лист финалистов уже было гордостью и достижением.

"Получить диплом финалиста было бы для меня большой наградой, то, что меня удостоили звания лауреат, большая неожиданность. Я буду стараться продолжать писать и участвовать в этом конкурсе. Спасибо не только за праздник, но и за память о Фазиле. Мне в жизни повезло, я был с ним знаком. Мы все на него равняемся", – добавил Владимир Делба.

Премию имени Фазиля Искандера вручали в Москве за произведения, написанные на русском языке и вышедшие отдельными книгами, или в виде журнальных публикаций в 2017, 2018 и 2019 годах в трех номинациях: "проза", "поэзия", "киносценарий и драматургия".

В поэзии лучшим был отмечен сборник стихотворений Алексея Остудина "Вишневый сайт". В номинации "Драматургия, киносценарий" победителем стала рукопись Евгении Декиной "Страх" – сценарий анимационного фильма по одноименному рассказу Фазиля Искандера.

Премия имени Фазиля Искандера была учреждена Русским ПЕН-центром в 2016 году. С каждым годом она обретает все большую популярность среди литераторов, широко освещается в СМИ и становится по-настоящему известной в российском обществе. Многие маститые и молодые писатели участвовали и участвуют в конкурсе сами или выдвигают на ее соискание достойных прозаиков, поэтов, киносценаристов и драматургов.

Президент Русского ПЕН-центра Евгений Попов отметил, что выбрать лучших в трех номинациях – было сложной задачей для жюри.

"Назови я Фазиля несколько лет тому назад великим, поймал бы его укоризненный взгляд. Он жил так же, как и писал, неторопливо, никогда не становился на цыпочки, ни перед кем не унижался, от нечего делать не оскорблял, перечислять можно бесконечно. Образцовый писатель, создатель большого мира, равнозначный миру Маркеса и Фолкнера. Имперский писатель. В его языке чувствуется дыхание Кавказа, чем и обогащается русский язык. Его можно узнать по маленькому кусочку произведения", – добавил Евгений Попов.

На вечере также были вручены дипломы финалистов и специальные дипломы за наиболее яркие и своеобразные произведения, за новизну и верность традициям.

Такого диплома удостоился Артемий Леонтьев за роман "Варшава, Элохим! Рай". Писатель, выступая, отметил, что творчество Фазиля Искандера близко и дорого ему.

"Я, будучи уральцем, могу сказать, что Абхазия Искандера стала и моей республикой. Не важно, где живет читатель, знакомясь с творчеством Искандера, погружаясь в его страницы, так глубоко проникаешься, так ярко чувствуешь Абхазию! Все становится родным", – сказал Артемий Леонтьев.

Диплом финалиста и специальный диплом в номинации "поэзия" были также вручены поэту Владимиру Пучкову за сборник "Косточка мира".

"Я служил в шестидесятых годах. Мое знакомство с Фазилем Искандером произошло в армии. "Созвездие козлотура", которое я тогда взял в руки, потрясло меня. До сих пор помню этот восторг и ощущение творческого полета, которые и должно дарить искусство", – отметил Владимир Пучков.

Директор библиотеки искусств имени Боголюбова, член исполкома премии Владимир Семенов отметил, что проведение подобных литературных мероприятий – одна из основных задач библиотеки.

"Видеть премию имени Искандера сегодня в нашей библиотеке – не просто большая честь, но и радость. Мы поставили перед собой миссию – на первом месте у нас слово. Такие литературные вечера у нас в приоритете. Русский ПЕН-центр стал нашим хорошим другом. Еженедельно мы видим у нас больших писателей. Надеюсь, наша библиотека и дальше будет вашим верным помощником", – Сказал Владимир Семенов.

Писатель, сценарист и актер Фазиль Искандер родился 6 марта 1929 года в Сухуме. В 1950 году Искандер переехал в Москву, где в 1954 году окончил Литературный институт. Первые стихотворные сборники — "Горные тропы" (1957), "Доброта земли" (1959), "Зеленый дождь" (1960) — получили признание критиков и читателей, а настоящую известность ему принесла публикация повести "Созвездие Козлотура" (1966) в журнале "Новый мир".

Среди известных произведений, написанных Искандером, роман-эпопея "Сандро из Чегема", эпос "Детство Чика", повесть-притча "Кролики и удавы", эссе-диалог "Думающий о России и американец", повести "Человек и его окрестности", "Школьный вальс, или Энергия стыда", "Поэт", "Стоянка человека", "Софичка", рассказы "Тринадцатый подвиг Геракла", "Начало" и другие.

Читайте также: