Аслан Бжания поздравил Хиблу Герзмава с днем рождения

Оперная певица, Народная артистка Абхазии и России, кавалер ордена "Ахьдз-Апша" I степени Хибла Герзмава родилась 6 января 1970 года в Пицунде.

СУХУМ, 6 янв - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Народную артистку Республики Абхазия и Российской Федерации Хиблу Герзмава с днем рождения.

"Примите мои искренние поздравления по случаю Вашего дня рождения. Вы являетесь выдающейся исполнительницей, одной из ярчайших звезд мировой оперной сцены. Вашим незаурядным талантом, неповторимым голосом восхищаются ценители классической музыки во всех странах" - отмечается в тексте поздравления, опубликованном на официальном сайте главы госудаства.

Бжания отметил, что Герзмава прославляет родину со сцен лучших мировых театров своим гениальным творчеством, за что народ Абхазии безмерно ей благодарен.

Президент пожелал оперной диве крепкого здоровья, дальнейших творческих успехов и благополучия.

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