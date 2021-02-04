Эталон благородства и интеллигентности: воспоминания о Терентии Чаниа

На 84-м году жизни скончался поэт, писатель, общественный деятель Терентий Чаниа. Коллеги в интервью радио Sputnik рассказали о природном даровании Чаниа, о том, какое наследие он оставил после себя и какими человеческими качествами он обладал.

Терентий Чаниа был журналистом, педагогом, членом Союза писателей СССР, Абхазии и России, членом Союзов журналистов России и Абхазии, Заслуженным деятелем культуры Абхазии.

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Творец из Кутола

Терентий Чаниа родился 10 февраля 1937 года в селе Кутол Очамчырского района. Учился в начальной школе села Кутол, затем в 1944–1955 годы – в Тамышской средней школе имени Дмитрия Гулиа.

В 1955–1960 – студент филологического факультета Сухумского государственного педагогического института.

В 1961–1963 годы проходил военную службу в рядах Советской армии.

По возвращении из армии работал воспитателем, преподавателем абхазского языка и литературы в сухумской абхазской школе-интернате № 1, одновременно был внештатным корреспондентом республиканской газеты "Аԥсны ҟаԥшь".

С 1967 – заместитель ответственного секретаря "Аԥсны ҟаԥшь". В 1977 окончил Высшую партийную школу при ЦК КПСС, после чего в разное время работал инструктором Абхазского областного комитета Коммунистической партии Грузинской ССР.

Первые стихотворения начал публиковать в периодической печати с 1965 года.

Терентий Чаниа – автор более 25 поэтических и прозаических книг. На его стихи написано более 35 песен. Первые сборники стихов "Упры-сара сашэа" ("Лети моя песня" – ред.), "Сылашара" ("Солнце мое" – ред.) принесли поэту популярность.

Терентий Чаниа также был директором Абхазского государственного издательства, директором литературного фонда Союза писателей Абхазии. Был председателем Союза писателей республики. Автор 25 поэтических и прозаических книг.

Обаятельный и дружелюбный

Рассказывая о том, каким человеком был Терентий Чаниа, поэт Владимир Зантария отметил его интеллигентность, обаятельность, общительность. К тому же, по словам Зантария, он обладал глубоким, самобытным творческим дарованием.

"Это видно по его стихам, прозе, он издал очень много интересных книг, очень много писал для детей, выходили отдельные сборники для младшего школьного возраста. Наша детская аудитория всегда нуждалась в таких книгах, все это он делал очень талантливо. В то же время, обладая таким ярким самобытным дарованием, Терентий Михайлович был всегда востребованным как педагог, он преподавал в школе-интернате, многие помнят его как замечательного преподавателя абхазского языка и литературы", - подчеркнул Зантария.

Продолжая говорить о Терентии Чаниа, Владимир Зантария заметил, что автор относится к яркому, достойному поколению абхазских поэтов, которые пришли в национальную литературу в 60-е годы прошлого века.

"Наши шестидесятники внесли свое новое слово в абхазскую поэзию. Это был период нового стиля, нового веяния и он был одним из авторов, которые оставили свой яркий след в национальной литературе", - заметил он.

Кроме того, Чаниа был одним из продолжателей традиций написания сатирических произведений, в этом смысле он стал продолжателем дела таких поэтов как Киршал Чачхалия, Алексей Ласурия, говорит Зантария.

"Его большой природный талант проявился во всех жанрах, он был очень трудолюбивым. Терентий Чаниа тот человек, к которому в партийных органах власти обращались по вопросам литературы, искусства, он был нашим куратором в обкоме партии", - сказал он.

Владимир Зантария добавил, что Терентий Чаниа отличался высокими нравственными качествами, был добр и благороден.

"Он был эталоном благородства, умел общаться с людьми. Он долгое время был директором издательства, в одно время Теретний Михайлович устал, уехал в родное село Кутол. Я помню, Владислав Григорьевич Ардзинба позвонил мне и сказал найти Терентия Чаниа любой ценой, для того, чтобы он вернулся в издательство – "попроси от моего имени", сказал Ардзинба. И он вернулся", - поделился воспоминаниями Зантария.

Своими воспоминаниями о Терентии Чаниа поделился и поэт Геннадий Аламиа, который сказал, что абхазская общественность потеряла светлого человека и талантливого автора множества произведений, которые останутся в национальной литературе.

"Большую потерю понесла не только абхазская литература, но вся общественная жизнь нашей республики. Когда он заболел никто не хотел думать о том, что все завершится именно так, надеялись на то, что ему удастся справиться, но, к сожалению, реальность оказалась иной", - отметил он.

За время своей творческой деятельности Теретний Чаниа написал произведения, которые в том числе стали текстами для песен, которые стали любимы абхазским слушателям, заметил Геннадий Аламиа и добавил, что имя автора останется как в национальной литературе, так и в памяти народа.

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