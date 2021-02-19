И один на сцене "воин": моноспектакль "Последний из ушедших" в РУСДРАМе

Показ моноспектакля "Последний из ушедших" по роману Баграта Шинкуба состоялся в Государственном Русском театре драмы имени Фазиля Искандера 18 февраля. В какой атмосфере прошел показ спектакля, какие чувства он вызвал у зрителей, читайте в материале Sputnik.

Режиссером-постановщиком спектакля стал заслуженный артист Абхазии, ведущий актер театра имени Фазиля Искандера Джамбул Жордания. Премьерный показ постановки состоялся 16 февраля.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Теряющий Родину – теряет все

Пресс-показ моноспектакля "Последний из ушедших" проходил в арт-фойе театра, главную и единственную роль последнего представителя убыхского народа Зауркана Золака исполняет актер Осман Абухба. Посетители РУСДРАМа были в предвкушении, всем было интересно, какую версию великого романа они увидят на этот раз.

Постановка длится в течение часа и двадцати минут, актер читает отрывки из романа, одновременно с этим меняются декорации на сцене. Несмотря на довольно ограниченное пространство, в котором происходит действие, декорации раздвигают его, перед зрителем появляются картины махаджирства – корабли, на которых убыхи отправляются на чужбину, бесплодные турецкие земли, кавказские горы и многое другое.

Все это дополняется голосами других героев романа, которые периодически появляются во время спектакля, и нет ощущения того, что на сцене выступает только один актер. В постановке собраны наиболее яркие цитаты и образы, которые встречаются в романе, что дает понять целостный характер произведения – о чем он, какие чувства вызывает. Режиссер емко сконцентрировал содержание "Последнего из ушедших".

Моноспектакль "Последний из ушедших" © Sputnik / Леон Адлейба

Моноспектакль "Последний из ушедших" © Sputnik / Леон Адлейба

Моноспектакль "Последний из ушедших" © Sputnik / Леон Адлейба

Моноспектакль "Последний из ушедших" © Sputnik / Леон Адлейба 1 / 4 © Sputnik / Леон Адлейба Моноспектакль "Последний из ушедших"

Впечатления от постановки

На пресс-показе "Последнего из ушедших" присутствовал внук Баграта Шинкуба Леван Микаа, который поделился впечатлениями от постановки.

"Спектакль произвел на меня глубокое впечатление, мы наблюдали постановку талантливого режиссера Джамбула Жордания и актера. Мне очень понравилось, иначе быть не могло, потому что в спектакле есть моменты, которые заставляют плакать. Безусловно, такое восприятие возможно, только если постановка сделана на высоком уровне", – говорит он.

По словам Микаа, постановка в театре "Последнего из ушедших" – очень сложная задача, с этой задачей РУСДРАМ справился. Каждый спектакль по произведению Баграта Шинкуба по-своему уникален, заметил он.

"Этот спектакль можно ставить в разных жанрах, и вариант, который мы увидели сегодня, основанный на тексте произведения, проникает в душу и сердце, будоражит чувства, поэтому я нахожусь под большим впечатлением", - подчеркнул он.

Режиссер постановки Джамбул Жордания говорит, что изначально стояла задача создать моноспектакль. Выбор актера Османа Абухба был связан с двумя факторами, заметил он.

"В прошлом году, когда у нас были онлайн-чтения произведений абхазских литераторов на русском языке, Осман прочитал отрывочек из "Последнего из ушедших", и он набрал больше всех голосов. Самого его прочтение убедило, что актером постановки будет он, и мы попробовали это воплотить", - сказал Жордания.

Роман "Последний из ушедших" для постановки на сцене – очень сложный материал, заметил режиссер. "И каждый, кто ни возьмется, всегда даст разное прочтение, я зацепился только за один момент, прошелся вскользь. Что остается в сухом остатке, когда прочитываешь книгу? Эмоциональная составляющая и какой-то основной сюжет. Я постарался вычленить основной сюжет", – подчеркнул он.

Историко-философский роман "Последний из ушедших" рассказывает о трагической судьбе убыхов, вынужденных покинуть свою родину во время Кавказской войны. Роман переведен на многие языки мира. Впервые был опубликован в 1974 году в журнале "Алашара". Смерть этноса писатель рассматривает как философскую общечеловеческую проблему, величайшую утрату для мировой цивилизации.