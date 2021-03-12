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Концерт памяти героев Абхазии пройдет в Драмтеатре

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Sputnik Абхазия
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Мероприятие посвящается героям, погибшим в ходе наступательной операции по освобождению Сухума 15–16 марта 1993 года.

СУХУМ, 12 мар - Sputnik. Мемориальный концерт Государственного камерного оркестра Абхазии "Вечная память героям Апсны" пройдет в фойе Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба 15 марта. Об этом сообщается на сайте Министерства культуры республики.

Концерт организован при поддержке Министерства культуры, начало в 18:30.

Мероприятие посвящено погибшим в мартовском наступлении при освобождении Сухума в 1993 году и всем воинам, отдавшим свою жизнь за освобождение Абхазии.

В программе концерта прозвучат произведения Иоганна Баха, Макса Бруха, Франца Шуберта и Херардо Родригеса. Некоторые произведения будут исполнены в Абхазии впервые. 

Дирижером выступит главный дирижер и художественный руководитель Государственного камерного оркестра Республики Абхазия, народный артист Республики Абхазия Давид Терзян, солисты концерта - Нана Черкезия, Владлен Ованесьянц, Александр Авидзба, Мария Эмилия Терзян Хагба, Елена Хагба.

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