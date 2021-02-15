23:35 15 Февраля 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD73.31
  • EUR88.98
Поиск
Видео

Долгожданное событие: театры Абхазии открывают свои двери

Получить короткую ссылку
Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1177)
1110
Новости
Все новости
Все новости
© Видео Леон Адлейба, Акоп Кущян
https://cdn1.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/02/0f/1031843840.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/video/20210215/1031843825/Dolgozhdannoe-sobytie-teatry-Abkhazii-otkryvayut-svoi-dveri.html

Культурные учреждения Абхазии были закрыты четыре месяца. С 15 февраля президент Абхазии Аслан Бжания отменил часть ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Первым свои двери открыл Государственный русский театр имени Фазиля Искандера в понедельник 15 февраля. Зрителям показали уже полюбившуюся итальянскую комедию Карло Гольдони "Кьоджинские перепалки".

Вначале спектакль анонсировался на 14 февраля, но из-за распоряжения президента его пришлось перенести на день позже.

В фойе театра администраторы проверяют не только наличие билетов, но и опрыскивают руки зрителей дезинфицирующим раствором и выдают защитные маски. В зале всех рассаживают в капсульном порядке - группа знакомых людей, которые приходят в театр, садятся вместе, а вокруг них создается определенная социальная дистанция. Нахождение в помещении в защитной маске на протяжении всего спектакля – обязательное правило, за этим следят сотрудники театра.

Читайте также:

Темы:
Ситуация с коронавирусом в Абхазии (1177)

Еще видео

Главные темы

Орбита Sputnik

Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Без карнавала жизнь не та: празднества в Бразилии, несмотря на запрет
Долгожданное событие: театры Абхазии открывают свои двери
Анализ на COVID-19: где и как пройти диагностику


Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться