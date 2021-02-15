Долгожданное событие: театры Абхазии открывают свои двери

Культурные учреждения Абхазии были закрыты четыре месяца. С 15 февраля президент Абхазии Аслан Бжания отменил часть ограничительных мер, введенных из-за коронавируса.

Первым свои двери открыл Государственный русский театр имени Фазиля Искандера в понедельник 15 февраля. Зрителям показали уже полюбившуюся итальянскую комедию Карло Гольдони "Кьоджинские перепалки".

Вначале спектакль анонсировался на 14 февраля, но из-за распоряжения президента его пришлось перенести на день позже.

В фойе театра администраторы проверяют не только наличие билетов, но и опрыскивают руки зрителей дезинфицирующим раствором и выдают защитные маски. В зале всех рассаживают в капсульном порядке - группа знакомых людей, которые приходят в театр, садятся вместе, а вокруг них создается определенная социальная дистанция. Нахождение в помещении в защитной маске на протяжении всего спектакля – обязательное правило, за этим следят сотрудники театра.

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