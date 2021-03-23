Ансамбль танца "Амцабз" взял четыре Гран-при на фестивале в Москве

Фестиваль "Планета искусств" состоялся в Москве 21 марта. Ансамбль "Амцабз" представил на конкурсе пять номеров.

СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Детский ансамбль "Амцабз" одержал победу в двух номинациях на фестивале "Планета искусств" в Москве, рассказал Sputnik руководитель ансамбля Лаша Марухба.

Ансамбль представил на конкурсе абхазский танец, абхазский свадебный танец, чеченский танец, дагестанский девичий танец и номер с барабанами. Абхазский танец стал лауреатом первой степени, остальные танцы завоевали Гран-при фестиваля. Таким образом, всего на фестивале ансамбль завоевал пять наград: диплом лауреата I степени и четыре Гран-при.

"После награждения состоялся круглый стол с жюри фестиваля. Мы обсудили танцы, сделали замечания, высказали пожелания. Один из жюри даже сказал, что ему хотелось, чтобы наши номера не заканчивались. Также организатор конкурса подошел к нам лично за кулисы, выделил, похвалил. Конечно, детям это очень понравилось", - сказал он.

В фестивале "Планета искусств" были представлены эстрадные, национальные, цирковые коллективы из Москвы и городов России. Всего на конкурсе было представлено 140 номеров в различных жанрах. Номера были разделены по жанрам, чтобы не допустить большого скопления людей для профилактики коронавируса, отметил Марухба.

"Амцабз" выступил в составе 44 танцоров в возрасте от 5 до 15 лет. Некоторые из них выступили на сцене впервые.

"Амцабз" - московский детский ансамбль абхазского танца под руководством заслуженного деятеля культуры Абхазии Лаши Марухба, он был организован в 2012 году.

Фестиваль "Планета искусств" проводится с марта 2012 года в Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Сочи, Республике Крым, Воронеже, Казани.

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