Спектакль РУСДРАМа взял гран-при на онлайн-фестивале в Сочи

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Спектакль РУСДРАМа по повести Льва Толстого "Хаджи-Мурат" в постановке Адгура Кове получил гран-при фестиваля "Ангажемент" в Сочи. Об этом сообщается на сайте администрации Сухума.

Театр принял участие в онлайг-фестивале при содействии администрации столицы и в рамках сотрудничества в области молодежных, культурных и спортивных мероприятий Сухума и Сочи.

"Таким образом мы подтвердили не только уровень нашего театра, а значимость культурного взаимодействия между Россией и Абхазией", - сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Этот спектакль - единственная на сегодняшний день постановка знаменитой повести Льва Толстого на мировых театральных подмостках.

Спектакль участвовал в фестивалях "Толстой" на родине автора повести в Ясной Поляне, "Соотечественники" в Саранске, был отобран для показа на российских официальных ресурсах, в частности, на сайте телеканала "Культура" и проекта Министерства культуры РФ "Большие гастроли".