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Спектакль РУСДРАМа взял гран-при на онлайн-фестивале в Сочи

© Foto / Академический театр драмы им. В. Савина
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210328/1032101177/Spektakl-RUSDRAMa-vzyal-gran-pri-na-onlayn-festivale-v-Sochi-.html

Государственный русский театр драмы имени Фазиля Искандера принял участие в онлайн-фестивале "Ангажемент" в Сочи.

СУХУМ, 28 мар - Sputnik. Спектакль РУСДРАМа по повести Льва Толстого "Хаджи-Мурат" в постановке Адгура Кове получил гран-при фестиваля "Ангажемент" в Сочи. Об этом сообщается на сайте администрации Сухума. 

Предпремьерный показ спектакля Хаджи-Мурат в РУСДРАМе, 16 декабря 2018
© Sputnik / Томас Тхайцук
Магия места: как "Хаджи-Мурат" дебютировал в Ясной Поляне

Театр принял участие в онлайг-фестивале при содействии администрации столицы и в рамках сотрудничества в области молодежных, культурных и спортивных мероприятий Сухума и Сочи.

"Таким образом мы подтвердили не только уровень нашего театра, а значимость культурного взаимодействия между Россией и Абхазией", - сказал гендиректор РУСДРАМа Ираклий Хинтба.

Этот спектакль - единственная на сегодняшний день постановка знаменитой повести Льва Толстого на мировых театральных подмостках.

Спектакль участвовал в фестивалях "Толстой" на родине автора повести в Ясной Поляне, "Соотечественники" в Саранске, был отобран для показа на российских официальных ресурсах, в частности, на сайте телеканала "Культура" и проекта Министерства культуры РФ "Большие гастроли".

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