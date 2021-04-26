Ансамбль "Амцабз" выступил на сцене Большого театра России

Постановка спектакля "12" по мотивам одноименного фильма, снятого в 2007 году, приурочена к 75-летию Никиты Михалкова.

СУХУМ, 26 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Детский ансамбль абхазского танца "Амцабз" принял участие в спектакле режиссера и актера Никиты Михалкова "12". Премьера спектакля состоялась на исторической сцене Большого театра 24 апреля.

"В 2007 году я снимался в эпизодической роли фильма "12", исполнял роль чеченского гвардейца. С тех пор у нас завязалась дружба с Никитой Сергеевичем, встречались, обсуждали кавказские элементы, связанные с хореографией для спектаклей. В прошлом году была поставлена задача о том, что фильм "12" будет показан в виде спектакля в Большом театре", - рассказал руководитель ансамбля "Амцабз" Лаша Марыхуба.

В фильме "12" есть эпизод, в котором чеченский мальчик, которого подозревают в убийстве отчима, сидит в тюрьме, от холода он начинает танцевать.

"И в конце, когда он освобождается из тюрьмы, он начинает танцевать, и вместе с ним 26 мальчиков танцуют чеченскую лезгинку. Задача была такая. Сначала было сложно, потому что было непонятно, как это будет, потому что фильм – это фильм, а спектакль – совсем другое. В спектакле сложнее, потому что в кино, если тебя держат крупным планом, могут что-то подмонтировать, а здесь совершенно другая энергетика", - отметил Марыхуба.

Драматический спектакль в Большом театре был показан впервые, также впервые детский коллектив вышел на эту сцену, говорит он.

"Такого еще не было, для нас это вдвойне гордость, потому что мы представляем Абхазию. Сам Никита Михалков – мудрейший человек, профессионал, энергетика от него идет, он заряжал каждого из нас, мы, конечно, благодарны, что у нас была возможность быть на такой сцене, быть в его команде. После спектакля мы его дождались за кулисами, он обнял детей и прослезился, были подарки от нашего коллектива", - заметил Лаша Марыхуба.

Руководитель детского ансамбля "Амцабз" рассказал, что коллектив базируется в Москве, и он интернационален.

"Также у нас интернационал по хореографии, исполняем танцы народов Кавказа. Идет разговор о том, что спектакль "12" войдет в репертуар театра", - отметил он.

Лаша Марыхуба подчеркнул, что зажигательный танец, который исполнил его коллектив, символизирует свободу, милосердие, мужество и равенство народов. Также он сообщил, что "Амцабз" готовился к этому выступлению около полугода, в связи с пандемией юбилейный вечер режиссера приходилось несколько раз переносить.

"Амцабз", московский детский ансамбль абхазского танца под руководством заслуженного деятеля культуры Абхазии Лаши Марыхуба, был организован в 2012 году.

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