Спустя 20 лет в Сухум вернулась выставка о жизни и творчестве сестер Бубновых

Передвижная выставка о сестрах Бубновых была создана в 2000 году, тогда экспозиция была представлена в Сухуме в течение года.

СУХУМ, 10 мая – Sputnik, Бадрак Авидзба. Выставка "Россия. Япония. Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых" откроется 17 мая в Большом зале Центрального выставочного зала Союза художников к 135-летию со дня рождения выдающегося художника, педагога и искусствоведа Варвары Бубновой, рассказала Sputnik директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

Передвижная выставка была создана в 2000 году заведующей фондом сестер Бубновых Азой Аргун.

"Она последние десятилетия занимается изучением творчества сестер Бубновых, собрала абсолютно уникальный материал. Часть выставки, которая будет представлена в ЦВЗ Аза Аргун представила в 2000 году в культурном центре "Абаза", затем эта выставка уехала в Москву, она была там представлена и в декабре 2020 года, выставка приехала уже сюда. Это фотовыставка, там есть много хронологического материала где можно узнать очень много интересного, о переплетениях судеб, о их жизни в Японии, России, Абхазии", - отметила Арсалия.

Помимо фотоматериала, также будут представлены работы Варвары Бубновой, которые хранятся в Государственной картинной галереи. Всего около 40 работ, некоторые из них относятся к сухумскому периоду.

"В Сухум она приехала известным художником, но именно в Сухуме она работает акварелью и практически до самой глубокой старости. У нее есть прекрасная серия работ, которая отражает красоту города, она сама была выпускницей археологического института и, конечно, могла по достоинству оценить красоту такого древнего города", - подчеркнула Арсалия.

Директор ЦВЗ отметила, что представленная экспозиция будет уникальной, так как Аза Аргун долгие годы собирала огромный культурологический материал.

Выставка "Россия. Япония. Абхазия. Жизнь и творчество сестер Бубновых" продлится до 31 мая. Организаторы выставки – Государственная картинная галерея и Союз художников Абхазии, проект реализован при поддержке Министерства культуры республики.

Варвара Бубнова русская художница, искусствовед, которая в разные годы жила и творила в Японии и Абхазии. Ее сестра Анна была – скрипачкой, а Мария – пианисткой, она была одной из ведущих педагогов Сухумского музыкального училища. Варвара Бубнова переехала в Абхазию в 1958 году.

Варварой Бубновой в Абхазии были написаны картины "Сухум. Вечер", "Зимой у моря", "Осенние цветы", "Купальщики", "Абхазский домик", "Верхняя Эшера", "Сухумская набережная", а также ряд портретов сухумчан.

Краски Абхазии ее настолько привлекли, что она решила пробовать писать акварелью, работать в цвете. В 75 лет этот вид техники для нее был новым. Она создает великолепные портреты современников, абхазской интеллигенции, крестьян, пейзажи.