Российский критик оценил "Электру" РУСДРАМа на фестивале "Радуга"

Русский театр драмы имени Фазиля Искандера принял участие в 22-м Международном театральном фестивале "Радуга" в Санкт-Петербурге.

СУХУМ, 31 мая - Sputnik. Российский театральный критик Павел Руднев высоко оценил театральную постановку РУСДРАМа "Электра", показанную на фестивале "Радуга" в Санкт-Петербурге 30 мая. Об этом российский театральный критик Павел Руднев сообщил радио Sputnik.

"Очень сильное зрелище. Крепкая, большая, серьезная работа. После просмотра "Электры" я радуюсь за режиссера-постановщика Артема Устинова. Потрясающие артисты, потрясающие сцены, страшные, жуткие и вместе с тем лечебные. Я благодарен театру и режиссеру за эту работу", - сказал Руднев.

Критик добавил, что артистам спектакля удалось передать чувственную и зрительную информацию, а исполнительница главной роли Мадлена Барциц справилась с поставленной задачей.

Он также отметил, что театр активно развивается и становится хорошим конкурентом российскому театру.

"Присутствие РУСДРАМа делает любой российский фестиваль международным. Постановки театра отличаются близостью к русской театральной школе и экзотикой, взятой из абхазской культуры", - подчеркнул Руднев.

Как сообщал на своей странице в социальных сетях директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба, билеты на спектакль были распроданы заранее и пришлось ставить дополнительные места.

Также зрителями постановки из Абхазии стали более 50 театральных деятелей: критиков, режиссеров, руководителей театров.

Спектакль "Электра" был создан Государственным русским театром драмы имени Искандера при поддержке Союза театральных деятелей России. Постановщиком выступил российский режиссер Артем Устинов.

Он основан на трагедиях Софокла и Еврипида и философских трактатах Платона.

Премьера "Электры" на "Радуге" должна была состояться еще весной 2020 года, но поездку отменили из-за пандемии коронавируса.

Театральный фестиваль "Радуга" проводится с 2000 года в Театре юного зрителя в Санкт-Петербурге. Ежегодно на фестиваль приезжают театры из США, Великобритании, Германии, Франции, Бельгии, Эстонии, Болгарии, Греции и многих других. За время его существования на подмостках форума российскому зрителю было представлено более двухсот постановок из разных стран мира.

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