Президент России Владимир Путин подписал указ о присуждении Государственной премии РФ в области литературы и искусства за 2020 год.

СУХУМ, 9 июн – Sputnik. Народная артистка России и Абхазии Хибла Герзмава удостоена Государственной премии России за выдающиеся достижения в области литературы и искусства. Об этом пишет РИА Новости.

"За вклад в развитие отечественной культуры и просветительской деятельности Государственная премия 2020 года будет вручена певице Хибле Леварсовне Герзмава", - сообщил советник президента России по культуре Владимир Толстой на пресс-конференции, проведенной в пресс-центре МИА "Россия сегодня".

Государственная премия России за выдающиеся достижения в области литературы и искусства за 2020 год также присуждена Григорию Валериевичу Алфееву, наиболее известному как митрополит Иларион, за вклад в развитие отечественной культуры и просветительской деятельности.

Третьим лауреатом стал выдающий скульптор Александр Иулианович Рукавишников за вклад в развитие отечественной и мировой художественной культуры, эстетическое воспитание творческой молодежи.

Вручение государственных премий президентом Владимиром Путиным состоится в Кремле в День России 12 июня.

Государственная премия - высшее признание заслуг деятелей науки и культуры перед обществом и государством. Она является главной российской премией, унаследовав в 1992 году это название от Госпремии РСФСР.

С 2020 года размер премии был увеличен вдвое, до 10 миллионов рублей.

Оперная певица Хибла Герзмава – одна из самых востребованных певиц на мировой оперной сцене. Она выступает на лучших оперных и концертных сценах – в Ла Скала, Ковент-Гарден, Метрополитен-опера, в Баварском и Римском театрах, Венской опере. Певица много гастролирует с концертными программами по всему миру.

Герзмава является народной артисткой РФ, обладательницей премии "Триумф", а также премии "Casta Diva" в номинации "Лучшая оперная певица", получила национальную театральную премию "Золотая маска" в номинации "Лучшая женская роль" и театральную премию "Золотой Орфей" в номинации "Лучшая певица".

Читайте также: