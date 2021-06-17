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Лабораторная работа: в РУСДРАМе приступили к новому проекту

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Режиссерская лаборатория "Сандро" в РУСДРАМе (3)
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В РУСДРАМе приступили к работе режиссерской лаборатории "Сандро", которая проходит в рамках фестиваля Фазиля Искандера "Стоянка человека".

Для работы в лаборатории в Абхазию приехали четыре молодых режиссера – выпускники ГИТИСа Андрей Маник, Роман Лыков, Ленара Гадельшина и выпускник Щукинского училища Антон Корнилов.

Асмат Цвижба, Sputnik

Знакомство с режиссерами

Директор театра Ираклий Хинтба отметил, что предстоит интересный проект как для режиссеров, так и для актеров, потому что спектаклей по произведениям Фазиля Искандера в России практически нет.

"Для читателя вне Абхазии Искандер дает шанс почувствовать или хотя бы получить поэтизированное, но достаточно глубокое понятие о том, какая Абхазия, по крайней мере, какой она была. Нам очень интересно, как молодая российская режиссура понимает Искандера и как они смогут сотворить что-то с природной стихией наших актеров", - сказал он.

Режиссеры представят четыре эскиза – "Игроки", "Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист", "Харлампо и Деспина" и "Рассказ мула старого Хабуга". Каждый примерно по 40 минут – такие правила творческой лаборатории. Все работы будут показаны 21 июня, один из эскизов в будущем перерастет в полноценный спектакль.

© Sputnik / Томас Тхайцук
Фестиваль "Стоянка человека" откроется показами режиссерской лаборатории РУСДРАМа

Выпускница ГИТИСа Ленара Гадельшина для своей работы выбрала рассказ "Игроки".

"Мне понравился этот рассказ атмосферой кофейни, Даша, которая гадает на кофе. Для меня это очень необычно – исследование странной женщины, которая вдруг вытеснила всех греческих мам и теток из дома и заполнила пространство", - рассказала она.

По словам режиссера, она с удовольствием приняла  предложение участвовать в творческой лаборатории, чтобы познакомиться с театром и побывать в Абхазии.

"Здесь все же свой мир, и это интересно. Кроме того, Фазиль Искандер – это такой автор, с которым нет возможности поработать. Я знала Искандера как имя, смотрела в детстве фильм "Детство Чика" и все. А тут я окунулась и прочла не только роман, но и публицистику. И поняла, что это не только писатель, но и мыслитель, и философ", - сказала она.

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© Sputnik Акоп Кущян/Леон Адлейба
Лабораторная работа: в РУСДРАМе приступили к новому проекту

Любая роль мила

Ленара считает, что в "лабораторном" режиме работы есть как плюсы, так и минусы.

"Я люблю быстро работать, в стахановском темпе, но в то же время иногда, чтобы познакомиться с самими артистами и особенностями их дарований, нужно больше времени. Есть опасность, что кого-то пропустишь, не заметишь", - сказала она.

После знакомства с режиссерами у актеров спросили, кого бы они хотели сыграть. Девочки признались, что каждая мечтает быть в образе Даши из "Игроков" или Деспины. А Джамбулу Жордания очень хочется быть задействованным в эскизе "Рассказ мула старого Хабуга", неважно в какой роли. Но все актеры сказали, что готовы сыграть любую предложенную роль.

Такого же мнения придерживается Рубен Депелян. В прошлый раз он не смог поучаствовать в творческой лаборатории, в этот раз готов к любым экспериментам.

"В таком формате включается режим, когда достаешь все свои ресурсы и делаешь все быстро, и выплескивается все, о чем даже не подозревал. Любую роль нужно полюбить и сделать ее интересной. Важен сам процесс", - сказал он.

На процесс режиссерам и актерам дано всего четыре дня. Что из этого получится, зрители смогут увидеть 21 июня в 18:00 в РУСДРАМе.

Фазиль Абдулович Искандер
© Sputnik / Анатолий Гаранин
Фестиваль культуры "Стоянка человека" пройдет в два этапа в 2021 году

По итогам показов будет зрительское голосование и голосование экспертного совета, оценки объединят и будет выбран один из эскизов, который в следующем году станет полноценным спектаклем в репертуаре РУСДРАМа.

Открытие VII фестиваля "Стоянка человека" состоится 21 июня в Государственном Русском театре драмы имени Искандера. Театр представит режиссерскую лабораторию по текстам романа "Сандро из Чегема", где приглашенные режиссеры покажут эскизы возможного будущего спектакля.

Второй этап фестиваля пройдет в октябре. В его программу входит выставка иллюстраций победителей конкурса по произведениям Искандера среди студентов и выпускников МГХПА имени Строганова, а также выставка эскизов памятных монет к 90-летию Фазиля Искандера, выполненных по заказу Национального банка Абхазии для выпуска в обращение. 

Кроме того, в октябре Минкульт совместно с сухумским Домом юношества проведет ежегодный конкурс детского рисунка "Грушевый компот".

Sputnik Абхазия выступает информационным партнером фестиваля "Стоянка человека".

Темы:
Режиссерская лаборатория "Сандро" в РУСДРАМе (3)

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