Лабораторная работа: в РУСДРАМе приступили к новому проекту

В РУСДРАМе приступили к работе режиссерской лаборатории "Сандро", которая проходит в рамках фестиваля Фазиля Искандера "Стоянка человека".

Для работы в лаборатории в Абхазию приехали четыре молодых режиссера – выпускники ГИТИСа Андрей Маник, Роман Лыков, Ленара Гадельшина и выпускник Щукинского училища Антон Корнилов.

Асмат Цвижба, Sputnik

Знакомство с режиссерами

Директор театра Ираклий Хинтба отметил, что предстоит интересный проект как для режиссеров, так и для актеров, потому что спектаклей по произведениям Фазиля Искандера в России практически нет.

"Для читателя вне Абхазии Искандер дает шанс почувствовать или хотя бы получить поэтизированное, но достаточно глубокое понятие о том, какая Абхазия, по крайней мере, какой она была. Нам очень интересно, как молодая российская режиссура понимает Искандера и как они смогут сотворить что-то с природной стихией наших актеров", - сказал он.

Режиссеры представят четыре эскиза – "Игроки", "Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист", "Харлампо и Деспина" и "Рассказ мула старого Хабуга". Каждый примерно по 40 минут – такие правила творческой лаборатории. Все работы будут показаны 21 июня, один из эскизов в будущем перерастет в полноценный спектакль.

Выпускница ГИТИСа Ленара Гадельшина для своей работы выбрала рассказ "Игроки".

"Мне понравился этот рассказ атмосферой кофейни, Даша, которая гадает на кофе. Для меня это очень необычно – исследование странной женщины, которая вдруг вытеснила всех греческих мам и теток из дома и заполнила пространство", - рассказала она.

По словам режиссера, она с удовольствием приняла предложение участвовать в творческой лаборатории, чтобы познакомиться с театром и побывать в Абхазии.

"Здесь все же свой мир, и это интересно. Кроме того, Фазиль Искандер – это такой автор, с которым нет возможности поработать. Я знала Искандера как имя, смотрела в детстве фильм "Детство Чика" и все. А тут я окунулась и прочла не только роман, но и публицистику. И поняла, что это не только писатель, но и мыслитель, и философ", - сказала она.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik Акоп Кущян/Леон Адлейба Лабораторная работа: в РУСДРАМе приступили к новому проекту

Любая роль мила

Ленара считает, что в "лабораторном" режиме работы есть как плюсы, так и минусы.

"Я люблю быстро работать, в стахановском темпе, но в то же время иногда, чтобы познакомиться с самими артистами и особенностями их дарований, нужно больше времени. Есть опасность, что кого-то пропустишь, не заметишь", - сказала она.

После знакомства с режиссерами у актеров спросили, кого бы они хотели сыграть. Девочки признались, что каждая мечтает быть в образе Даши из "Игроков" или Деспины. А Джамбулу Жордания очень хочется быть задействованным в эскизе "Рассказ мула старого Хабуга", неважно в какой роли. Но все актеры сказали, что готовы сыграть любую предложенную роль.

Такого же мнения придерживается Рубен Депелян. В прошлый раз он не смог поучаствовать в творческой лаборатории, в этот раз готов к любым экспериментам.

"В таком формате включается режим, когда достаешь все свои ресурсы и делаешь все быстро, и выплескивается все, о чем даже не подозревал. Любую роль нужно полюбить и сделать ее интересной. Важен сам процесс", - сказал он.

На процесс режиссерам и актерам дано всего четыре дня. Что из этого получится, зрители смогут увидеть 21 июня в 18:00 в РУСДРАМе.

По итогам показов будет зрительское голосование и голосование экспертного совета, оценки объединят и будет выбран один из эскизов, который в следующем году станет полноценным спектаклем в репертуаре РУСДРАМа.

Открытие VII фестиваля "Стоянка человека" состоится 21 июня в Государственном Русском театре драмы имени Искандера. Театр представит режиссерскую лабораторию по текстам романа "Сандро из Чегема", где приглашенные режиссеры покажут эскизы возможного будущего спектакля.

Второй этап фестиваля пройдет в октябре. В его программу входит выставка иллюстраций победителей конкурса по произведениям Искандера среди студентов и выпускников МГХПА имени Строганова, а также выставка эскизов памятных монет к 90-летию Фазиля Искандера, выполненных по заказу Национального банка Абхазии для выпуска в обращение.

Кроме того, в октябре Минкульт совместно с сухумским Домом юношества проведет ежегодный конкурс детского рисунка "Грушевый компот".

Sputnik Абхазия выступает информационным партнером фестиваля "Стоянка человека".