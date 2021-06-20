"Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист": репетиции эскиза по Искандеру

В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера готовятся к открытию VII международного фестиваля "Стоянка человека", на котором покажут четыре режиссерские работы, поставленные по главам романа "Сандро из Чегема".

О том, как проходит репетиция эскиза из главы романа Искандера "Сандро из Чегема", "Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист" читайте в материале Sputnik Абхазия.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Знаменательное культурное событие состоится в Абхазии в понедельник 21 июня – в РУСДРАМе откроется традиционный фестиваль культуры Фазиля Искандера "Стоянка человека". На нем будут представлены четыре эскиза, подготовленные в рамках режиссерской лаборатории "Сандро".

Накануне фестиваля

Одной из постановок руководит выпускник ГИТИСа Андрей Маник, по его словам, главу из романа "Сандро из Чегема", которая называется "Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист" он выбрал интуитивно.

© Sputnik / Марианна Кубрава Андрей Маник

"До этого выбирал другую, но она оказалась не очень сценичной, и мы быстро поменяли главу. Мне показалось, что очень здорово что там есть Пушкин потому, что это залог того, что это будет поэтично и смешно", - говорит режиссер.

Репетиции идут очень интенсивно, актеры по ходу постановки придумывают много интересных деталей, которые войдут в эскиз, отметил Маник.

"Ребята очень стараются все выучить и точно выполнять, с ними очень интересно проводить время и по-человечески, и профессионально. ГИТИС я закончил в 2020 году, уже успел поработать над постановками, в том числе было большое количество лабораторий. Мне удалось поработать в театре "Современник", "Ангажемент", в челябинском театре молодежном театре, в севастопольском театре имени Луначарского", - сказал режиссер.

РУСДРАМ Маник назвал очень современным и динамичным театром, в котором интересно работать и воплощать свои режиссерские замыслы.

Дебют в РУСДРАМе

В постановках принимают участие не только актеры РУСДРАМа, но и Абхазского драмтеатра, один из них Гудиса Тодуа, который играет сразу в двух эскизах режиссерской лаборатории, это "Харлампо и Деспина" и "Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист".

"Я здесь до этого никогда не играл, и спасибо за приглашение Ираклию Ревазовичу Хинтба. Режиссерская лаборатория это то место, где объединяются все актеры РУСДРАМа, Абхазского драмтеатра и для меня это настоящее счастье, что у меня есть возможность играть на одной сцене со своими друзьями. Я работаю у двух режиссеров, это Роман Лыков и Андрей Маник, у них подход совершенно разный, видно, что это очень талантливые молодые ребята, мы с ними работаем на одной волне", - отметил Гудиса Тодуа.

Актер говорит, что обожает творчество Фазиля Искандера, его дипломная работа в театральном институте в Санкт-Петербурге была связана с творчеством Искандера.

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"В постановке "Джамхух – сын оленя" я играл несколько ролей – роль ловкача, художника. Кстати, приемы, которые сейчас используют режиссеры, использовал и наш мастер в Петербурге, идет повествование от третьего лица, потом диалоги. Этот прием я обожаю, вообще Фазиль Искандер очень сложный автор, особенно для нас молодых, потому что там столько философии, столько жизни, что нужно играть Искандера в зрелом возрасте. Если даже мы не прожили эту жизнь, которые прожили персонажи Искандера, мне кажется, что из наблюдений эти все люди, рядом, это наши соседи, родственники, это наша деревня. Повествования, которые есть у Искандера, они лежат вокруг и около", - заметил Тодуа.

VII международный фестиваль "Стоянка человека", в рамках которого покажут режиссерскую лабораторию "Сандро", откроется 21 июня в Государственном Русском театре драмы имени Искандера.

Для работы над четырьмя постановками по главам из романа Фазиля Искандера "Сандро из Чегема" в Абхазию приехали четыре молодых режиссера – выпускники ГИТИСа Андрей Маник, Роман Лыков, Ленара Гадельшина и выпускник Щукинского училища Антон Корнилов.

Режиссеры представят четыре эскиза – "Игроки", "Молния-мужчина, или Чегемский пушкинист", "Харлампо и Деспина" и "Рассказ мула старого Хабуга". Каждый примерно по 40 минут – такие правила творческой лаборатории. Все работы будут показаны 21 июня, один из эскизов в будущем перерастет в полноценный спектакль.

Режиссерская лаборатория - "Сандро" © Sputnik / Марианна Кубрава

Режиссерская лаборатория - "Сандро" © Sputnik / Марианна Кубрава

Режиссерская лаборатория - "Сандро" © Sputnik / Марианна Кубрава 1 / 3 © Sputnik / Марианна Кубрава Режиссерская лаборатория - "Сандро"

По итогам показов эскизов будет зрительское голосование и голосование экспертного совета, оценки объединят и таким образом будет выбран один из эскизов, который в следующем году станет полноценным спектаклем в репертуаре РУСДРАМа.

Второй этап фестиваля "Стоянка человека" пройдет в октябре. В его программу войдет выставка иллюстраций победителей конкурса по произведениям Искандера среди студентов и выпускников МГХПА имени Строганова, а также выставка эскизов памятных монет к 90-летию Фазиля Искандера, выполненных по заказу Национального банка Абхазии для выпуска в обращение.

Кроме того, в октябре Минкульт совместно с сухумским Домом юношества проведет ежегодный конкурс детского рисунка "Грушевый компот". Sputnik Абхазия выступает информационным партнером фестиваля "Стоянка человека".