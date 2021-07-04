Театры и концерт: культурная афиша Абхазии

Информационное агентство Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу культурных событий с 5 по 11 июля.

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На следующей неделе театры Абхазии порадуют жителей и гостей изобилием спектаклей в различных жанрах, в столице состоится концерт классической музыки и выставка.

Абхазский драматический театр

Каждую пятницу в Абхазском драмтеатре "Шедевры мировой классики" в 17:00. Классические произведения прозвучат для зрителей от Государственного камерного оркестра Абхазии и приглашенных гостей.

Абхазский государственный молодежный театр

5 июля в 19:00 в Абхазском драмтеатре Молодежный театр покажет постановку "После захода солнца". Режиссер-постановщик Эсма Джениа.

Это история о дружбе, вражде и любовной трагедии. В трехчасовой постановке более пяти музыкальных номеров, много танцев и пародий.

РУСДРАМ

5 июля в 19:00 в Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера состоится показ спектакля по произведению Клода Манье "Оскар".

Французскую пьесу поставил в Сухуме российский режиссер Сергей Ефремов. Главную роль исполнил заслуженный артист Абхазии Джамбул Жордания. В спектакле заняты еще восемь актеров: Анна Гюрегян, Аслан Киут, Марина Сичинава, Лоида Тыркба, Ирина Делба, Саид Лазба, Эмиль Петров и Заслуженная артистка Абхазии Наталия Папаскири.

6 июля в 19:00 в РУСДРАМе покажут спектакль "Радость вопреки всему". Это спектакль о жизни и творчестве одного из самых трагичных драматургов ХХ века Федерико Гарсии Лорки. После недавней премьеры "Кровавой свадьбы" этой постановкой в Русском театре драмы имени Искандера решили показать, что Лорка был не только великим поэтом и драматургом, но и обладавшей магнетической притягательностью личностью.

Еще одна цель постановки – через стихи и мироощущение Лорки рассказать зрителю о себе, о своем театре.

8 июля в 19:00 состоится показ спектакля "Къеджинские перепалки". Это одна из лучших комедий Карло Гольдони режиссер Александр Коручеков превратил в многофигурную живописную фреску.

9 июня в 19:00 в РУСДРАМе покажут спектакль "Последний из ушедших" по одноименному роману Баграта Шинкуба.

10 июля в 12:00 покажут спектакль "Сказка о том, как волк Абга стал рыбаком". Юных зрителей ждет яркий, веселый и музыкальный спектакль с играми и танцами, в которые будет вовлечен весь зрительный зал.

10 июля в 19:00 состоится показ моноспектакля "Бродский". Моноспектакль Миланы Ломия на основе поэмы Иосифа Бродского "Шествие" - многоголосый хор сокровенных мыслей о главном.

Центральный выставочный зал

До 12 июля в Центральном выставочном зале будет открыта персональная выставка художницы Мадины Бигуаа. На выставке представлено около тридцати керамических и графических работ, которые относятся к последним десяти годам творчества автора.