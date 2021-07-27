Двор абхаза: национальный исторический парк "Апсны" открылся в Гудауте

О том, что можно увидеть на территории этнографического парка в селе Мгудзырхуа, какие экспонаты собраны в его музеях, как зародился и реализовывался проект, где в былые времена жили молодожены, что изготавливают в кузне и гончарной мастерской, а также откуда на суше могут взяться галеры, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

Абхазский дом

Этнопарк "Апсны" расположен возле Республиканской трассы в селе Мгудзырхуа и атрибуты абхазского уклада жизни можно увидеть, не выходя из автомобиля. Первое, что выдает это место – собранные на высоких деревянных балках стога сена и чала (солома от кукурузы - прим.), что смотрится довольно непривычно в условиях современной дорожной инфраструктуры.

Покрытый аккуратно постриженной травой двор парка огорожен плетеным забором из прутьев рододендрона, а ворота с навесом также сделаны в традиционном абхазском стиле. Центральное место, конечно же, занимают акуаскьа – тип абхазского дома второй половины XIX века и апацха – абхазская кухня. Соединены они деревянной резной лестницей тоже с навесом для того, чтобы в непогоду можно было попасть из одного строения в другое и не намочиться.

© Sputnik / Томас Тхайцук Этнопарк в селе Мгудзырхуа

Первый этаж акуаскьа поднят из эшерского камня. Местные мастера вручную обработали каждый камень кладки. Стены второго этажа сделаны из лиственницы, а опорные балки из каштана. На первом этаже обустроили выставочный зал с копиями архивных фотографий, на которых изображены абхазские воины, выдающиеся личности, есть и семейные снимки. В скором времени также там появится оружейная выставка.

Абхазский дом будет служить музеем, где собраны элементы интерьера, утвари и мебели, которые использовали столетия назад. Конечно, далеко не каждый в былые времена мог себе позволить такой дом. Чаще всего в таких хоромах жили дворяне и зажиточные люди, но авторы столь масштабного проекта не могли себе позволить приглашать гостей в менее скромное жилище, которое, вероятно, мало кого впечатлило бы.

© Sputnik / Томас Тхайцук Этнопарк в селе Мгудзырхуа

Заведующая музеем этнопарка "Апсны" и экскурсовод по совместительству Илона Квициния отметила, что при строительстве абхазского дома намеренно не стали использовать каштан и дуб, которые традиционно применялись раньше, так как этих видов деревьев в республике осталось не так много и их нужно защищать от вырубки.

Что касается экспонатов, они их искали по всей стране. Кое-что пришлось выкупать у местных жителей, часть им подарили, некоторые элементы интерьера воссоздали, но были и те, что просто валялись под открытым небом.

"У этой агары (колыбель – прим.) печальная история, но со счастливым концом. Она не такая старая, как другие, которые есть у нас в фонде, но она близка нашему сердцу. Наш художник Батал Джапуа увидел ее на окраине дороги в селе Акармара. Она просто стояла на улице, и вокруг не было ни одного жилого дома. Он понимал, что будет неправильно оставить ее там и забрал к себе в мастерскую. Вдохнул в нее новую жизнь, и теперь она у нас", - рассказала Квициния.

У каждого музейного экспоната есть свой паспорт с информацией о том, откуда он, когда примерно был создан. Ценной находкой для работников объекта стала простыня, изготовленная еще в период существования Абхазской советской социалистической республики – еще до ее вхождения в состав Грузии в качестве автономного государства. На простыне даже есть своя печать с надписью "Наркомздрав АССР". Этот артефакт предоставила музею одна из местных жительниц по фамилии Чкотуа, которой, сказала Квициния, было непросто с ним расстаться.

Этнопарк в селе Мгудзырхуа © Sputnik / Томас Тхайцук

Апацха-традиционный вид строения абхазов © Sputnik / Томас Тхайцук

Апацха-традиционный вид строения абхазов © Sputnik / Томас Тхайцук

Апацха-традиционный вид строения абхазов © Sputnik / Томас Тхайцук 1 / 4 © Sputnik / Томас Тхайцук Этнопарк в селе Мгудзырхуа

Квицния подчеркнула, что жителям страны порой, бывает тяжело отдать в чужие руки предметы, хранившиеся в их семьях в течение десятилетий, но после того, как люди узнают, для чего артефакты понадобились, и где будут храниться, отдают со спокойной душой. Конечно же, предварительно уточнив, не будут ли их семейные реликвии перепроданы.

Среди экспонатов также есть старинные антресоли, шкафы, столы и стулья, кровати и посуда. Эскиз деревянной спальной кровати, как и многое другое в музее, создал художник Батал Джапуа, а выполнил работу мастер из Мгуыдзырхуа Беслан Жиба.

Удачно в общую палитру вписалась традиционная мужская и женская одежда, сделанные по чертежам пресс-секретаря Центризборкома Абхазии Елены Лабахуа. Как выяснилось, она давно увлекается созданием исконно абхазской одежды по старинной методике, и многие их элементы сделаны ее руками, в том числе, свадебный женский костюм необычного для наших дней цвета – черного.

"В 20-х годах ХХ века женщины носили платья только черного цвета. Вот в этой черной косынке выходила замуж моя бабушка и под эту косынку мы сшили этот костюм", - рассказала Лабахуа.

Абхазская кухня и "номер" для молодоженов

Традиционный абхазский двор не бывает без апацхи (абхазская кухня – прим.), и при создании этнопарка этот важный момент учли. Также не упустили из вида то, что пол в простом абхазском быту был глиняным, а не бетонным, как стало принято делать в наши дни. В центре апацхи горело пламя, а над ним надочажные цепи с крюками и железные прутья, на которых обычно коптят сыр и мясо. То есть, музейное предназначение этого помещения не лишило ее прямой функциональности.

© Sputnik / Томас Тхайцук Апацха-традиционный вид строения абхазов

На стене висят образцы древних топоров, кинжалов, копий, ножей и щит. Среди коллекции холодного оружия есть и настоящие артефакты из прошлого, которых время не пощадило. Датируются они ранними и средними веками. Все это парку передала Ассоциация кузнецов Абхазии, члены которой обещали и впредь радовать сотрудников музея новыми экспонатами, сказала Илона Квициния.

© Sputnik / Томас Тхайцук Образцы древних топоров, копий и кинжалов

"Также здесь будут предметы, обнаруженные на месте сожженного во время войны Государственного архива – перстни, глиняные курительные трубки, удивительной красоты бусы, серьги, диадемы, браслеты", - отметила Кивицния и добавила, что не менее видное место займут луки и стрелы абхазских умельцев.

Заведующий парком не стала скрывать, что испытывает слабость к стрельбе из лука. По ее рассказу, она однажды попробовала пустить несколько стрел в цель и после этого не может отказать себе в таком удовольствии. Она даже заказала собственный лук, а на ногте ее указательного пальца нарисована стрела. Думаю, сомнений в том, что Квициния будет частым посетителем уже готового в парке стрельбища из этого вида оружия, нет.

Мало кто знает, что бесценным подарком для девушки, которая выходила замуж, в былые времена была ахакьа (камень, на котором делали аджика – прим.). Обычно их "вручала" самая старшая женщина в семье. Таких камней в той апацхе два, один из которых выглядит довольно "уставшим". Судя по углублениям, в нем явно протерли не один центнер перца.

© Sputnik / Томас Тхайцук Ахакьа - камень, на котором делали аджику

Особое внимание Квициния уделила странному предмету из дерева необычной формы, состоящего из двух одинаковых частей. Без объяснений никто из присутствующих не смог понять, что же это.

Оказалось, что это аталкы – приспособление для обработки сыромятной кожи, из которой, в том числе, делали абхазские акамчы (плеть наездников – прим.). Этнопарку его передал сын мастера из Пакуаща Гулика Пачлиа.

"Он был очень известен в Очамчырском районе, но он уже ушел из жизни. Эта реликвия висела у него дома и, когда его сын узнал, для чего мы посетили их семью, помимо аталкы, он подарил нам акамчы своего отца со словами: я знаю, что этот предмет не будет просто так где-то лежать, его будут видеть люди, и к нему будут прикасаться", - поделилась Квициния.

Она также подчеркнула, что верхом раньше ездили не только мужчины, но и абхазские женщины. Поэтому, надеется она, удастся пополнить коллекцию плетью наездницы.

В далеком прошлом в Абхазии была традиция строить помещение для молодоженов, где они проводили около одного месяца до церемонии приглашения в основной дом, но при этом не были лишены всех благ, которыми пользовались другие члены семьи.

"У абхазов было принято некоторые время не беспокоить молодоженов и им давали время побыть наедине, лучше узнать друг-друга. Для этого строили легкую конструкцию из рододендрона, но в холодное время года стены завешивали шкурами животных, коврами, циновкой", - объяснила Квициния.

В амхаре царит минимализм. Из мебели только небольшой столик с парой стульев и кровать, размеры которого сильно уступают привычным нам "двуспалкам". Как уточнила экскурсовод, предкам вполне было достаточно такой узкой кровати. Если в доме больше не было женихов, предназначение амхара менялось – ее использовали для разных бытовых нужд.

Гончарня и оружейная

Этнопарк "Апсны" раскинулся на территории около восьми гектаров. В нем разбиты зоны для отдыха, есть кафе, где подают исключительно абхазские блюда, школы по верховой езде и стрельбе из лука. Также есть своя гончарная мастерская, кузня и цех по обработке дерева.

Беслан Тарба занимается гончарным делом не так давно, но с каждым днем он набирается опыта. В мастерской он вместе с напарниками изготавливает глиняные кувшины, стаканы, стопки, свистульки для детей. По его рассказу, глину они привозят из села Отхара. Природный материал разливают по гипсовым формам, дают отстояться несколько суток и обжигают в печи.

В кузне, которая также находится в парке, работает всего два человека – Леван Лиховченко и Дмитрий Дзюба. У них есть все необходимое для изготовления абхазского холодного оружия.

Для Лиховченко это ремесло когда-то было просто хобби, но после того, как он устроился на работу в этнопарк, стало ответственной работой.

© Sputnik / Томас Тхайцук Кузня в национальном историческом парке "Апсны"

"Раньше я в домашних условиях делал абхазские ножи. Использовал интернет для обучения, знакомые подсказывали кое-какие моменты. Здесь у нас есть все для того, чтобы сделать абхазские ножи, топоры, клинки, различные боевое холодное оружие, а также предметы быта. Самым сложным для меня было овладеть техникой изготовления абхазских ножей, но со временем становится все легче и легче", - поделился он и добавил, что ставит перед собой цель овладеть всеми видами материалов, которые применяются в ковке.

Рукоятки в основном делают из капов разных деревьев, грецкого ореха, эвкалипта, платана, рогов горных коз, буйвола, быка. Металл для этих работ умельцы покупают, но не так давно им удалось достать немного железной руды. На каждом изделие будет свое клеймо с изображением ястреба. Оно же «герб» парка.

По рассказу Левана, группа мастеров во главе с председателем Союза оружейников Абхазии Тимура Дзидзария и в сопровождении геологов поднялись на гору Бердзыщха выше села Псху и добыли около 60 килограммов руды. После переработки обжига при температуре примерно 1500 градусов, ожидают получить не больше 15 килограмм железа.

Леван отметил, что на той горе добывали руду еще в советский период и технику туда перебрасывали вертолетами. Некоторые запчасти той техники все еще можно обнаружить в том месте.

Глиняную продукцию и холодное оружие смогут приобрести посетители парка.

Проект и пресс-конференция

Открывшийся этнопарк окружен лесом. Рядом протекает река Хьзыр, но направление ее удивляет. Течет она в сторону гор, а не от них. Как объяснили сотрудники парка, она огибает парк и вливается немного выше в реку Мчыщ, которая впадает в море.

В парке также возвели четырехэтажное здание в виде башни. Оно пока достраивается, и по проекту на стенах башни появятся сюжеты разных исторических событий, произошедших в Абхазии. О них гиды будут рассказывать посетителям.

В здании оборудуют винный погреб, магазин продукции собственного производства, например, сувениров и домашние продукты питания, которые местные крестьяне смогут там сдавать. Один этаж выделят под арт-площадку, где молодые художники из Абхазии смогут творить. На верхнем этаже будут кабинеты для сотрудников. Всего в парке пока работает 20 человек, но штат будет увеличиваться и работников планируют набирать из местных жителей.

Директор исторического парка "Апсны" и архитектор Ращ Зантария рассказал, что при создании объектов использовались архивные чертежи, предоставленные художником Баталом Джапуа.

Стройка заняла несколько лет и прошла она не без проблем. Зантария с сожалением отметил, что во время работ приходилось не раз менять бригады мастеров, так как не все относились к работе ответственно.

На холме вблизи парка во время работ обнаружили древние развалины. Приглашенные специалисты определили, что это храм Х века. Руководство парка будет облагораживать эту территорию и откроет исторический объект для посещения паломниками. Помимо этого они планируют воссоздать абхазские дольмены и кромлехи с последующей их установкой в парке.

Пандемия коронавируса не утихает и в Абхазии ежедневно выявляют сотни новых случаев заражения. Зантария подчеркнул, что в парке будет действовать масочный режим, и гостям будут предлагать обрабатывать руки антисептиками. Задачу облегчает и то, что основная часть экскурсии проводится на открытом воздухе, а музейные помещения довольно просторные и хорошо проветриваются.

Автор проекта - житель Гудауты Мзауч Пилия. На пресс-конференции, посвященной открытию исторического парка "Апсны", он рассказал, что идею эту он вынашивал давно и во многом благодаря своему деду, который с детства знакомил его с абхазским бытом и традициями.

"Цели и задачи этого проекта заключаются в сохранении, приумножении и распространении того, что у нас было в прошлом, и передали нам наши старшие. Основой работы были научные материалы и люди, которые сумели сохранить знания о нашей культуре и традициях. Они приезжали сюда и делились с нами знаниями, улучшали качество нашей работы", - сказал он.

Пилия также подчеркнул, что проект этот обладает национальным характером и не несет за собой ничего кроме пропаганды абхазской культуры и быта, в первую очередь, направленную на воспитание подрастающего поколения по абхазским канонам и ознакомления их с историей своей страны. Для жителей республики и семей российских военнослужащих в Абхазии посещение парка бесплатное.

По словам Пилия, этнопарк позволит продемонстрировать культуру абхазского гостеприимства, которая заключается не только отношением к гостям, но и экологическими, полезными для здоровья угощеньями. Он намерен сделать так, чтобы национальный парк "Апсны", построенный по международным нормам, стал известен далеко за пределами республики.

"Иногда идея и финансовые возможности не играют основную роль для реализации проекта. Должны быть единомышленники и люди, которые верят в твой проект и дают тебе уверенность. Есть множество вопросов, на которые у нас, к сожалению, нет ответов, но задача данного проекта не только показать, заработать и остановиться, а развиваться дальше, взаимодействовать с разными странами, научными сообществами и приобретать информацию о своей истории", - уверен Пилия.

Председатель "Союза оружейников Абхазии" Темур Дзидзария раскрыл некоторые планы на ближайшее будущее. В конце сентября в парке пройдет фестиваль кузнецов-оружейников, на который приглашены местные, российские и белорусские мастера. На фестивале также покажут фильм о том, как группа оружейников поднималась в горы за железной рудой, из которой на предстоящем событии изготовят оружие.

© Sputnik / Томас Тхайцук Тимур Дзидзария

Экс-министр образования Абхазии, председатель клуба традиционной стрельбы из лука «Афырхы» Адгур Какоба был одним из тех, кто помогал в реализации идеи по созданию парка, который, считает он, обладает большим значением для всей страны.

"Как педагог, могу сказать, что в воспитании молодежи этот проект имеет важное значение. Вышло так, что то, чему мы по книгам обучаем наших детей, они не могут увидеть своими глазами. Со временем все это может остаться в истории, и мы можем это потерять. Сегодня нашу историю, язык в качестве примера и практики смогут изучать ученики школ и студенты", - сказал Какоба.

Что касается стрельбища из лука в этно-парке, отметил он, оно отвечает высоким стандартам и там можно проводить состязания международного уровня.

Вопрос создания абхазского двора и этнографического парка в Абхазии обсуждался еще с советских времен, но реализовать так и не удалось, с сожалением отметил лауреат премии имени Дмитрия Гулия, заслуженный художник Адыгеи Батал Джапуа.

Попытки были предприняты и в послевоенное время, но из-за экономических сложностей снова не вышло.

"В итоге это дело взвалилось на Мзауча Пилия. Он нам сказал: вы говорите, что надо, а я сделаю. Сначала мы подумали, что дальше разговоров дело не пойдет – сейчас такие времена, но буквально на следующее утро он мне прислал видео, где уже работали тракторы. Темп такой задал, что мы за ним успевали", - поделился Джапуа.

Он также рассказал, что в ближайшее время в парке появятся две традиционные абхазские галеры, которых строят в Петрозаводске по его чертежам и схемам. Ожидалось, что работы завершатся в мае, но российским мастерам настолько понравилось абхазское плавредство, что решили потратить на него больше времени для более тщательной проработки всех деталей.

Одна галеры уже готова. Завтра Джопуа, Пилия и Какоба вылетают в Россию. Они пустят галеру на воду и вынесут свой "вердикт".

"Из-за проблем с транспортировкой, вместо положенных 17 метров в длину, нам пришлось остановиться на 15 метрах. Иначе, не сможем привезти. В случае с акуаскьа, напротив, мы сделали ее больше, чем строили тогда. Это нужно было для, того чтобы посетителям не было в нем тесно", - уточнил художник.

По пути к Абхазии они собираются сделать остановку в Майкопе и показать абхазскую галеру своим друзьям из братской Адыгеи.