В ЦВЗ в Сухуме открылась экспозиция с соблюдением антиковидных мер

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. В центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме организовали экспозицию "Летняя галерея", сообщила на своей странице в Facebook директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.
"Художники, как и представители других творческих профессий, в период пандемии переживают не самые простые времена. С целью поддержать беспрерывный творческий процесс художников организована экспозиция "Летня галерея", - написала Арсалия.
Экспозиция состоит из работ современных абхазских художников в разных жанрах: живопись, графика, скульптура, декоративно- прикладное искусство.
- В центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме организовали экспозицию "Летняя галерея"© Sputnik / Томас Тхайцук
- В центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме организовали экспозицию "Летняя галерея"© Sputnik / Томас Тхайцук
- В центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме организовали экспозицию "Летняя галерея"© Sputnik / Томас Тхайцук
- В центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме организовали экспозицию "Летняя галерея"© Sputnik / Томас Тхайцук
- В центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме организовали экспозицию "Летняя галерея"© Sputnik / Томас Тхайцук
В связи с действующими ограничениями по коронавирусу, запрещающими работу объектов культуры, для желающих увидеть экспозицию и приобрести понравившиеся работы был разработан специальный режим посещения:
- Посещение экспозиции возможно только с использованием средств индивидуальной защиты;
- Допускается одновременное нахождение в зале не более пяти человек;
- Запрет на посещение ЦВЗ распространяется на посетителей с респираторными заболеваниями;
- Запрет на посещение ЦВЗ распространяется на организованные экскурсионные группы.
Экспозиция "Летней галереи" будет доступна до 1 сентября.
Арсалия отметила, что многие проекты в ЦВЗ были отменены или перенесены на более поздние сроки, так как в сложившейся ситуации, самое главное здоровье граждан.