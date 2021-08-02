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В ЦВЗ в Сухуме открылась экспозиция с соблюдением антиковидных мер

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Sputnik Абхазия
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Из-за сложной эпидемиологической ситуации и действующих ограничительных мер экспозиция не открывается торжественно, а для ее посещения разработаны специальные правила.

СУХУМ, 2 авг - Sputnik. В центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме организовали экспозицию "Летняя галерея", сообщила на своей странице в Facebook директор ЦВЗ Эльвира Арсалия.

"Художники, как и представители других творческих профессий, в период пандемии переживают не самые простые времена. С целью поддержать беспрерывный творческий процесс художников организована экспозиция "Летня галерея", - написала Арсалия.

Экспозиция состоит из работ современных абхазских художников в разных жанрах: живопись, графика, скульптура, декоративно- прикладное искусство.

  • В центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме организовали экспозицию "Летняя галерея"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • В центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме организовали экспозицию "Летняя галерея"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • В центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме организовали экспозицию "Летняя галерея"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • В центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме организовали экспозицию "Летняя галерея"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • В центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме организовали экспозицию "Летняя галерея"
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
В центральном выставочном зале Союза художников Абхазии в Сухуме организовали экспозицию "Летняя галерея"

В связи с действующими ограничениями по коронавирусу, запрещающими работу объектов культуры, для желающих увидеть экспозицию и приобрести понравившиеся работы был разработан специальный режим посещения:

  • Посещение экспозиции возможно только с использованием средств индивидуальной защиты;
  • Допускается одновременное нахождение в зале не более пяти человек;
  • Запрет на посещение ЦВЗ распространяется на посетителей с респираторными заболеваниями;
  • Запрет на посещение ЦВЗ распространяется на организованные экскурсионные группы.

Экспозиция "Летней галереи" будет доступна до 1 сентября.

Арсалия отметила, что многие проекты в ЦВЗ были отменены или перенесены на более поздние сроки, так как в сложившейся ситуации, самое главное здоровье граждан.

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