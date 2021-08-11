РУСДРАМ покажет три спектакля в рамках гастрольных туров по России

Гастрольный тур Русского драматического театра имени Фазиля Искандера по городам России пройдет со второй половины октября по начало ноября 2021 года.

СУХУМ, 11 авг – Sputnik, Бадри Есиава. Три спектакля покажет РУСДРАМ в рамках гастрольных туров по России, рассказал корреспонденту Sputnik гендиректор Русского драматического театра имени Фазиля Искандера Ираклий Хинтба.

"Мы планируем большой гастрольный тур по нескольким городам России в рамках разных гастрольных и фестивальных программ. В частности, в 20-х числах октября, если все сложится, мы выступим в Саранске на фестивале "Соотечественники" со спектаклем "Кьоджинские перепалки". Затем мы отправимся в Ярославль и 26 октября на сцене знаменитого Волковского театра – старейшего театра России – покажем нашу недавнюю премьеру "Солярис" в постановке Артема Устинова в рамках международного фестиваля русских театров, организованного Министерством культуры России", – отметил он.

Гастрольный тур театра Хинтба назвал большим событием и добавил, что посмотреть выступление РУСДРАМа в Ярославле приедут поклонники из Москвы.

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В рамках программы "Большие гастроли", которая реализуется "Росконцертом" при поддержке Минкульта России, театр из Абхазии также выступит в Иваново с постановками "Хаджи-Мурат" и "Кьоджинские перепалки" 29 октября, а 31 октября и 1 ноября покажет эти спектакли в Твери.

"Нас очень ждут, нам пишут. Знаю, что и в Тверь приедут многие, так как до этого города от Москвы всего два часа езды. Вот такой масштабный гастрольный тур нас ждет в этом непростом году. Я думаю, что на этом наши гастроли не закончатся. Есть вероятность того, что наш театр в этом году пригласят и на другие гастроли или фестивали", - сказал Хинтба.

Гастрольный тур РУСДРАМа в общей сложности займет около двух недель. Как уточнил Хинтба, финансовые расходы на них не повлекут за собой расходов бюджетных денег Абхазии. Театр едет за счет приглашающей стороны – Министерства культуры России, "Росконцерта" и "Россотрудничества".

Подготовка к гастролям пока не началась. Как подчеркнул гендиректор РУСДРАМА, он рассчитывает на скорое возобновление деятельности учреждений культуры, возможно отдельных из них, с учетом соблюдения санитарно-эпидемиологических мер, поэтому вывозимые на гастроли спектакли снова начнут показывать абхазскому зрителю.