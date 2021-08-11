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В Абхазии начался набор на обучение в Щепкинском театральном институте

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Sputnik Абхазия
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Высшее театральное училище имени Щепкина один из ведущих театральных вузов России, старейшая школа сценического реализма.

СУХУМ, 11 авг - Sputnik. В Абхазии начался целевой набор на обучение 15 человек в 2022 году в Высшем театральном училище им. М. С. Щепкина, сообщило Министерство просвещения и языковой политики Абхазии.

Прием заявлений, а также предоставление необходимой информации по подготовке к прослушиваниям проходит в РУСДРАМе по предварительной записи по телефону +7940 700-76-66, уточняется в сообщении.

Срок обучения в театральном вузе – четыре года, обучение будет очным по специальности "Актерское искусство". Обучение для студентов из Абхазии бесплатное. По окончании института выпускникам выдадут диплом специалиста с присвоением квалификации "Артист драматического театра и кино".

Директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба, комментируя это событие, назвал его историческим и величайшим, так как до сих пор в Абхазии не работали выпускники Щепкинского театрального института.

Высшее театральное училище (институт) имени Щепкина при Государственном академическом Малом театре России – старейшая театральная Школа Москвы. Его история восходит к Московскому императорскому театральному училищу, официально учрежденному императором Александром I 28 декабря 1809 года. Солидный возраст и богатая творческая биография института делают его сегодня уникальной школой с более чем двухсотлетним опытом в области актерского мастерства и устоявшимися художественными традициями.

 

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