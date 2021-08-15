Абхазское вдохновение великого композитора: к 90-летию Микаэла Таривердиева

Музыкант тесно был связан с Абхазией, в республику он приезжал каждый год, и по признанию его супруги, именно здесь он написал большинство своих произведений.

Микаэл Таривердиев написал музыку более чем к 130 фильмам и спектаклям, он автор множества песен и романсов, четырех балетов и опер, а также нескольких концертных произведений.

Таривердиева не стало 25 июля 1996 года, в день памяти композитора Sputnik Абхазия рассказывает, что связывало его с республикой.

Бадрака Авидзба, Sputnik

Все началось с Пицунды

В творчестве Микаэла Таривердиева многое связано с Абхазией, в республике композитор находил вдохновение для создания музыки, которая стала известна и любима не только в Советском Союзе, но и далеко за ее пределами.

Новый этап в музыкальном мире для композитора открылся в Пицунде.

Побывав в Пицундском храме, он услышал звучание органа в исполнении Людмилы Габрия-Галустян, начинающей тогда свою карьеру музыканта. Случайное впечатление стало началом его нового периода существования в музыке.

"Именно тогда, после этого впечатления, он написал свой первый концерт для органа "Кассандра", как будто предчувствуя драматическое развитие событий нашей истории, драматическую судьбу Абхазии, все, что происходило потом. Он всегда писал только то, что слышал внутри себя. Настал такой момент в его жизни, когда он стал слышать музыку внутри себя именно в звучании этого инструмента. С этого начинается поздний этап его творчества", — вспоминала вдова композитора Вера Таривердиева.

По ее словам, в Абхазии композитор написал очень много произведений, больше всего — в Сухуме.

А цикл на стихи Владимира Маяковского он пишет в Пицунде в 1959 году. Оригинала автографа нот не сохранилось. Зато чудом уцелела небольшая голубенькая нотная записная книжка с набросками и пометкой "К циклу "Памяти Маяковского".

"Удивительно приятно работается на берегу. Чудесно. И все-таки тоскливо мне что-то. Состояние, в общем, не очень новое, но его как-то заново остро чувствуешь. Грустно быть одному. А все-таки любопытно, как примут в Москве этот цикл. Неужели равнодушно. Цикады звенят, странно, никогда не замечал, что они звенят днем", — писал Таривердиев.

Великий классик

Заслуженный артист Абхазии, органист Лука Гаделия признается, что имя Микаэла Таривердиева очень значимое, в особенности для тех, кто играет на органе, - подавляющее большинство из них исполняют его сочинения.

"Он известен как композитор, который писал непосредственно для органа. Первое мое знакомство с музыкой Микаэла Леоновича произошло в детстве, когда я смотрел фильм "Семнадцать мгновений весны". Все мелодии на слуху, они узнаются с первых нот, позже мне стало интересно, кто же написал эту прекрасную музыку. Так я познакомился с его творчеством, потом были другие фильмы, где звучит его музыка, это "Ирония судьбы или с легким паром" и многие другие", - говорит Гаделия.

Лука Гаделия подчеркнул, что композиции, написанные Микаэлом Таривердиевым к кинолентам, гениальные и неподражаемые, при этом его камерная музыка не столь популярна.

"Наверное, она и не должна быть также популярна, как его кинотворчество. Все-таки оно направлено на широкую массу, а камерное творчество очень лиричное, интимное, интересное. Что касается органных произведений, то я их очень люблю, я играю и знаменитый концерт для органа "Кассандра", - рассказал музыкант.

Гаделия рассказал, что пять лет назад отмечалось сорокалетие Пицундского органа, на один из концертов пригласили супругу композитора Веру Таривердиеву.

"Концерт полностью был составлен из музыки Микаэла Леоновича, были и оригинальные произведения и транскрипции. В тот вечер прозвучал концерт для голоса и оркестра в моем переложении, который не звучал более тридцати лет, он был исполнен один раз при жизни Таривердиева в зале Чайковского. Дальше он ушел в забвение, ноты не были изданы, Вера Таривердиева предоставила мне партитуру, и я сделал органное сопровождение, которое мы исполнили с Кристиной Эшба", - поделился Лука Гаделия.

С вдовой Макаэла Таривердиева абхазский органист познакомился на международном конкурсе, который традиционный проводится с 1999 года.

"Это конкурс имени Микаэла Леоновича, председателем которого является Вера Таривердиева. Мне, как молодому музыканту, естественно хотелось поучаствовать в конкурсе, на нем я удостоился специального приза "Вера, надежда, любовь", это было в 2009 или 2010. С тех пор мы с Верой общаемся, по возможности поддерживаем контакты. Хочу сказать, что конкурс прекрасный, на нем собирается очень много музыкантов, жюри международное. Это праздник музыки, когда забываешь о том, что это конкурс, что ты с кем-то соревнуешься", - заметил он.

Музыка, направленная к душе

Говоря об особенностях творчества Микаэла Таривердиева, Лука Гаделия подчеркнул, что многие композиторы XX века тяготели к математическим формулам в музыке, чего нельзя сказать о Таривердиеве.

"Композиторы тяготели к математическим формулам в музыке, к каким-то структурам, больше был аналитический склад. Это абсолютная противоположность Микаэлу Таривердиеву, он творил от сердца, и его музыка была направлена к человеку, к его душе. Даже в произведениях, которые звучат не в фильмах, а написаны для академических музыкантов, они все ровно абсолютно душевные, лиричные, мелодичные. Он гениальный мелодист и этот свой дар привнес во все свои сферы творчества", - подчеркнул музыкант.

Такая особенность связана с тем, что Таривердиев был открытым, душевным человеком, который очень любил жизнь, умел общаться, дружить.

"Он был кавказцем, у него был определенный дар экспрессии, эмоциональность. Поэтому, мне кажется, что тут все сложилось, поэтому он просто творил и писал ту музыку, которую чувствовал очень тонко", - сказал он.

© Sputnik / Борис Кауфман Советский и российский композитор, народный артист РСФСР Микаэл Леонович Таривердиев.

Любовь к Сухуму

Микаэл Таривердиев с детства бывал в Сухуме. В семидесятые годы он стал ездить в Дом творчества композиторов "Лиле". В то время туда ездили Родион Щедрин и Майя Плисецкая, с которыми его связывала дружба.

В книге Таривердиева "Я просто живу" написано немало о его любимом месте — Сухуме, о том, как он проводил время в городе и какую музыку писал. Абхазия стала родным местом не только для самого композитора, но и для его семьи, именно в Сухуме была крещена его супруга Вера.

Семья проводила много времени в республике, отдыхая в Пицунде и Сухуме.

Рано утром 25 июля 1996 года Микаэл Таривердиев в последний раз вышел на балкон дома творчества "Актер" в Сочи и смотрел в сторону Абхазии. "Это был последний взгляд. Последний пейзаж. И это был его выбор. Место, откуда он ушел", — рассказывала вдова композитора.