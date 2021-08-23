Стрит-арт художник из Абхазии разрисовал фасад дома в Ульяновске

В российском Ульяновске с 2019 года проходит стрит-арт фестиваль "Контур", он направлен на развитие уличного искусства.

СУХУМ, 23 авг – Sputnik, Асмат Цвижба. Стрит-арт художник из Абхазии Кадыр Тванба принял участие в фестивале "Контур" в Ульяновске. Об этом сообщил пресс-центр фонда "Ульяновск - культурная столица".

Темой фестиваля была экология и культурный код. Рисунок Тванба появился на фасаде дома по улице Стасова. Он изобразил окаменевшую раковину аммонита, красный пион и динозавра.

В интервью пресс-центру фонда "Ульяновск - культурная столица" художник рассказал, что любит работать с яркими цветами и передает ими ритмичную культуру, танцы и песни Абхазии.

"Поэтому и мурал для "Контура" получился таким ярким. Я с удовольствием работал над ним без малого неделю. Уличное искусство нужно всегда, потому что оно легче находит своего зрителя, чем в галереях, – оно оказывается ближе к людям и, по моему опыту, вызывает меньше негативных отзывов", – сказал Кадир Тванба.

Как оказалось, инициаторами яркого фасада стали сами жильцы дома.

"Удивительно, как художник из совсем другого края смог проникнуться любимыми для ульяновцев местами, нашей историей и сплести все это в одну полноценную работу. Обаял своим добродушием нас и сам мастер: такой лучезарный человек. Мы даже подготовили ему в подарок баночку меда с ульяновских полей", - сказала в интервью пресс-центру старшая по дому Елена Фаллеева.

Проект фестиваля "Контур" стал победителем конкурса на соискание гранта из бюджета Ульяновской области и проходит с 2019 года. Он направлен на развитие уличного искусства, ориентирован на развитие духа и компетенций художников, вовлечение жителей области в формирование благоприятной среды. Авторами граффити в этом году стали художники из Ульяновска, Санкт-Петербурга, Ижевска и Сухума.

Третий стрит-арт фестиваль "Контур" © Foto / стрит-арт фестиваль "Контур"

Третий стрит-арт фестиваль "Контур" © Foto / стрит-арт фестиваль "Контур" 1 / 2 © Foto / стрит-арт фестиваль "Контур" Третий стрит-арт фестиваль "Контур"

Кадыр Тванба – молодой художник, потомок абхазских махаджиров, переехал в Абхазию из турецкого Дюздже в 2017 году. Он обучился графическому дизайну в Абхазском государственном университете и солирует в государственном ансамбле танца "Кавказ".

Жителям Абхазии Тванба стал известен после его ярких настенных рисунков в Сухуме и Гудауте. Большинство его произведений затрагивают тему махаджирства и абхазской культуры.

В интервью Sputnik молодой человек рассказывал, что интерес к уличной живописи появился у него еще в студенческие годы на лекциях по настенной росписи. Позже художнику посчастливилось принять участие в берлинском арт-проекте "Street Art Berlin", где он представил свою работу на тему махаджирства - портрет девушки в национальном абхазском костюме.

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