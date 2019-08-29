Зов родины: как Ханде Тванба из Турции переехала в Абхазию

О том, как репатриантка Ханде Тванба переехала жить в Абхазию, кто помог ей устроиться здесь и чем Ханде занимается на исторической родине, читайте в материале Sputnik.

Ханде Тванба вернулась на свою историческую родину, в Абхазию, несколько месяцев назад. Она пока еще не успела выучить родной язык. Мы поговорили с ней помощью переводчика с турецкого Еркута Адзынба.

Сырма Ашуба, Sputnik

Знакомство с родиной

Немного раньше, чем Ханде, в Абхазию приехал ее родной брат, художник и танцор Кадыр Тванба.

Брат и сестра впервые посетили Абхазию в 2015 году, вместе с дуздженским молодежным танцевальным ансамблем "Аураща". После того как они впервые оказались на исторической родине, в их душах поселилось желание переехать в Абхазию навсегда. Не прошло и четырех лет, Кадыр и Ханде осуществили свою мечту.

"Когда я была маленькой, меня отправляли в село Куарацвгиа, к бабушке по материнской линии, которую звали Гуасха Аигун. Там, в доме, мой взгляд всегда приковывала картина с красивыми пейзажами. Однажды я спросила: "Где это?" – Мне рассказали, что это абхазские пейзажи. Наверное, именно тогда проснулись мои чувства к родине", – так началась наша беседа с Ханде.

После этого Ханде всегда интересовало все, что касалось Абхазии. Да и в доме тема Абхазии занимала главное место. Много рассказов она слышала про историческую родину. В особенности от дяди Джошкуна Адзынба. Он не раз бывал в республике, и какое-то время даже жил здесь.

"Мои родственники по отцовской линии живут в Турции, в селе Есма-Ханым. Наш дом до сих пор там сохранился. Сегодня моя семья живет в Дуздже. Бабушка по отцовской линии из рода Авидзба, мама моя – из рода Гуасха. В Абхазии же я такую фамилию нигде не встретила. А вот представителей фамилии Тванба в Адапазаре немало", – добавила Ханде.

В Абхазию учиться

Родители не были против переезда Ханде и Кадыра в Абхазию. В этом плане они проявили большую решимость.

В Абхазии Ханде и Кадыра не оставили без внимания. На первых порах им помогали ранее вернувшиеся соотечественники Еркут Адзынба, Альбина Авидзба и многие другие репатрианты.

Сегодня брат и сестра живут в Сухуме, где они снимают дом. Плату за жилье взяло на себя Министерство по репатриации.

Ханде в Абхазии задалась целью получить высшее образование. Она учит абхазский и русский. После того как она освоит языки, Ханде планирует поступить на филологический факультет Абхазского государственного университета.

За несколько месяцев в Абхазии Ханде успела обзавестись друзьями, с которыми она близко общается.

"Нет такого дня, чтобы мы не виделись с друзьями, часто по телефону разговариваем. Честно говоря, сначала меня пугал переезд в Абхазию, но сейчас могу точно сказать, что оно того стоило, слава богу, что я приехала", - рассказывает Тванба.

Часто турецкие друзья спрашивают Ханде, когда она вернется в Турцию, но Ханде, не задумываясь, отвечает: "Не вернусь в Турцию, останусь жить на исторической родине".

Увидеть Абхазию своими глазами

Поступок столь юной, но в то же время умной и мудрой Ханде может послужить примером для молодых абхазов, проживающих в Турции. Она, невзирая на все сложности, решилась и переехала на историческую родину.

Сегодня девушка уже успела познакомиться со многими достопримечательностями Абхазии.

"В Абхазии я уже успела побывать и в восточной, и в западной частях. Да, еще много сел и городов я не видела, но однозначно и их я планирую посетить. В первую очередь я хочу побывать в Эшере, откуда родом моя родня по отцовской линии, там же преданы земле мои предки. Абхазия – моя большая семья, все абхазы – мои братья", - с улыбкой признается Ханде Тванба.

В конце нашей беседы Ханде пообещала, когда она хорошо выучит абхазский, она даст развернутое интервью на родном языке.

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