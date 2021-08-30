Последняя роль: не стало Заслуженной артистки Абхазии Розы Дбар

О том, как сложилась профессиональная деятельность актрисы, и какой след в истории отечественного театрального искусства она оставила, читайте в материале Sputnik.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Роза Дбар отдала служению Абхазскому драматическому театру более 45 лет своей жизни. Среди ролей на сцене, которые она исполнила за это время – роль принцессы из спектакля "Тень", бабушки Кая из "Снежной Королевы", Фатмы из спектакля "Махаджиры", а также роль Дочери солнца из одноименной пьесы.

Путь на сцену

Роза Дбар родилась 23 декабря 1950 года в селе Мгудзырхуа Гудаутского района. После окончания школы она поступила в музыкальное училище. Когда девушка училась на втором курсе, в Абхазском драматическом театре создали студию. Режиссер Нелли Эшба пришла в музучилище отбирать способную молодежь, среди них была и Роза Дбар.

"Когда я пришла в театр, шел спектакль по произведению Баграта Шинкуба ("Песнь о скале" – прим.) "Белая гора", роль Куарасы исполняла талантливая актриса Светлана Дбар, но она заболела. Режиссер спектакля Нелли Эшба доверила мне эту роль, и до поступления в институт я играла утренние спектакли", - рассказывала актриса в интервью Sputnik в рамках проекта "Жизнь и театр".

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video Facebook Twitter Whatsapp Viber Telegram Скачать видео Скопировать ссылку Получить код © Sputnik / Илона Хварцкия Актриса Роза Дбар в проекте Sputnik "Жизнь и театр"

В Абхазском драмтеатре Розе Дбар понравилось все – великие актеры, роскошный дворец – она была покорена человечностью актеров, их взаимоотношениями. Отвечая на вопрос, какую сыгранную роль она любит больше всего, артистка сказала, что выделяет роль в постановке "Тень" по сказке Евгения Шварца.

"Я люблю все свои роли, но всегда в моем сердце пьеса Шварца "Тень". Ставил спектакль Николай Константинович Чиковани, у меня была роль принцессы. Почему именно эта роль? – думаю, что из-за молодости, я ведь тоже тогда была молода, этот образ меня покорил, и кажется, роль мне удалась. Это было близко мне по возрасту, по духу", - говорила она.

Рассказывая о том, кто ее любимые актрисы, на которых она хотела бы равняться, Дбар отмечала, что это такие известные артистки как Софа Агумаа, Виолетта Маан, Этери Когония.

"У Этери Когония я играла свою первую роль в пьесе "Дочь солнца", она играла и показывала мне, как надо играть, не как режиссер а как актриса, вот так она и поставила этот спектакль, кто же не хочет подражать им и достичь тех же высот, но я не уверена, что достигла их уровня", - подчеркивала актриса.

Профессию актрисы Роза Дбар получила в Грузинском государственном театральном институте имени Руставели в Тбилиси, где она училась с 1971 по 1975 годы. С тех пор артистка непрерывно выступала в Абхазском государственном драматическом театре имени Самсона Чанба.

Слово о коллеге

Узнав о том, что Роза Дбар заболела коронавирусной инфекцией, все ее коллеги и друзья надеялись на то, что она справится с коварным недугом, но, к сожалению этого не произошло, говорит председатель Союза кинематографистов Абхазии, актер Абхазского драмтеатра Кесоу Хагба.

"У всех было ощущение, что она выйдет из этой ситуации, но, к большому сожалению этого не случилось. Честно говоря, очень больно и пусто внутри от этой утраты. Она была очень яркий человек, несмотря на то, что никогда публично не показывалась. Я ее знал со студенческих времен, мы с ней дружили с 1972 года. Будь то студенческие годы, или последующее время работы в театре ни один человек не может сказать, что она проявила какую-то нетактичность. Она умела сделать так, что если ты сделал что-то неправильное, чтобы тебе за это было стыдно, но делала она это очень тактично: говорила "мне кажется, что это нечестно", – поделился воспоминаниями актер.

Роза Дбар – представитель традиционной абхазской семьи, ее брат – Герой Абхазии, полководец абхазской армии во время Отечественной войны – генерал Сергей Дбар, заметил Кесоу Хагба.

"Они представители традиционной семьи, которая чтит все моменты, связанные с Апсуара. Мне посчастливилось работать с Розой в спектакле "Юлий Цезарь" в постановке Валерия Михайловича Кове, она играла супругу Цезаря. Я имел честь с ней работать в спектакле "Махаз", а также в последней премьере спектакля "Цилиндр" – дипломной постановки Бенара Кове", подчеркнул он.

Всех коллег Розы Дбар восхищала ее преданность к профессии актера и трепетное отношение к ремеслу.

"Роза никогда не опаздывала на репетицию, не отказывалась от ролей, участвовала в массовках, но удивительно не любила публично говорить о себе. Она была тем человеком, кто мог объединить весь коллектив в самые тяжелые дни. Среди основных ролей, которые Роза исполнила после института, роль в спектакле "Дочь солнца" в постановке Этери Когония по пьесе Нелли Тарба", - заметил Хагба.

В этом спектакле Роза Дбар выступала с такими выдающимися актерами Абхазского драматического театра как Лео Касландзия, Азиз Агрба, Минадора Зухба. Постановку "Дочь солнца" показали во всех республиках Советского Союза.

"Одну из ярких ролей она исполнила в спектакле "Самоубийца" по Эрдману, который получал великолепные отзывы в европейских фестивалях. Последняя работа была в спектакле "Цилиндр" в постановке Бенара Кове, она великолепно работала, помогала всем нам, кто участвовал в спектакле", - заметил артист.

Представитель молодого поколения актеров Абхазского драмтеатра, Гудиса Тодуа говорит, что для него Роза Дбар была театральной мамой.

"Она играла в спектакле Валерия Кове "Берег неба" мою маму, и Роза Платоновна всегда относилась ко мне с любовью. Моя роль в спектакле была очень сложной, на преодоление, и когда у меня уже опускались руки, она меня поддерживала, подбирала такие теплые слова, что у меня появлялись силы работать дальше", - рассказал актер.

Он добавил, что Абхазский драмтеатр и в целом национальная культура страны понесла большую потерю с кончиной Розы Дбар.