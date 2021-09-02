Умер композитор и автор музыки к танцу сиртаки

Музыкант Микис Теодоракис давно болел, в последние дни его здоровье резко ухудшилось. Ему было 96 лет.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Скончался известный греческий композитор Микис Теодоракис, ему было 96 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на общественное телевидение ERT.

"Греция сегодня скорбит. С нами больше нет человека, связанного с важнейшими моментами ее современной истории, великого композитора и борца", — передал телеканал, отметив, что музыкант оставил после себя бесценное наследие.

Теодоракис писал во всех жанрах — от опер, симфонической и камерной музыки, ораторий, балета и церковного хора до музыки для старинной драмы, театра, кино, народной песни.

Ему принесло мировую слову произведение "Сиртаки" из фильма "Грек Зорба". Музыка стало самой узнаваемой в мире греческой мелодией.

Во время Второй мировой Теодоракис участвовал в движении сопротивления, был в плену у нацистов, где подвергался пыткам. В Гражданскую войну в Греции находился в концлагере на острове Макрониссос.

В апреле 2020 года композитору вручили медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" в соответствии с указом президента России Владимира Путина.