16:23 02 Сентября 2021
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD72.85
  • EUR86.30
Поиск

Умер композитор и автор музыки к танцу сиртаки

© Sputnik / А. Награльян
Культура
Получить короткую ссылку
59 0 0
https://cdn2.img.sputnik-abkhazia.info/images/07e5/09/02/1033141249.jpg
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210902/1033141887/Umer-kompozitor-i-avtor-muzyki-k-tantsu-sirtaki.html

Музыкант Микис Теодоракис давно болел, в последние дни его здоровье резко ухудшилось. Ему было 96 лет.

СУХУМ, 2 сен - Sputnik. Скончался известный греческий композитор Микис Теодоракис, ему было 96 лет, пишет РИА Новости со ссылкой на общественное телевидение ERT.

"Греция сегодня скорбит. С нами больше нет человека, связанного с важнейшими моментами ее современной истории, великого композитора и борца", — передал телеканал, отметив, что музыкант оставил после себя бесценное наследие.

Теодоракис писал во всех жанрах — от опер, симфонической и камерной музыки, ораторий, балета и церковного хора до музыки для старинной драмы, театра, кино, народной песни.

Ему принесло мировую слову произведение "Сиртаки" из фильма "Грек Зорба". Музыка стало самой узнаваемой в мире греческой мелодией.

Во время Второй мировой Теодоракис участвовал в движении сопротивления, был в плену у нацистов, где подвергался пыткам. В Гражданскую войну в Греции находился в концлагере на острове Макрониссос.

В апреле 2020 года композитору вручили медаль "75 лет Победы в Великой Отечественной войне" в соответствии с указом президента России Владимира Путина.

Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости


Колумнисты
Репатриация
Мультимедиа
Слезы, радость, школа: 1 сентября в Абхазии
Заключительный этап "Мастера артиллерийского огня" АрМИ-2021
Какие страны и когда признали независимость Абхазии
Семь признаний Абхазии
Соцсети
Sputnikabkhazia
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться