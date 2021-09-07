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Культурное достояние: Бжания поздравил РУСДРАМ с 40-летием

© Sputnik / Томас Тхайцук
Культура
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Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/culture/20210907/1033166808/Kulturnoe-dostoyanie-Bzhaniya-pozdravil-RUSDRAM-s-40-letiem.html

Седьмого сентября РУСДРАМ отмечает свой 40-летний юбилей, в 1981 году в этот день театр дал свой первый спектакль. Тогда РУСДРАМ еще был Сухумским театром юного зрителя.

СУХУМ, 7 сен - Sputnik. Президент Абхазии Аслан Бжания поздравил Государственный Русский драматический театр имени Фазиля Искандера с 40–летием со дня основания, сообщает пресс-служба главы государства.

"РУСДРАМ - наше культурное достояние. Его история наполнена яркими открытиями, незабываемыми спектаклями и неугасимым творческим горением. Сегодня, как и десятилетия назад, Русдрам хранит верность высоким эстетическим идеалам искусства и в то же время остается современным, настроенным на новаторские художественные решения", - говорится в поздравлении.

Президент с сожалением отметил, что театр, как и все культурные учреждения республики, столкнулись с антиковидными ограничениями, подчеркнув, что это явление временное.

© Foto / пресс- служба РУСДРАМа
От ТЮЗа до драмтеатра: 40 лет РУСДРАМу

"Уверен, совместными силами пандемия будет побеждена, и деятели культуры и искусства смогут реализовать свой потенциал на благо Апсны", - добавил Бжания.

7 сентября 1981 года Сухумский ТЮЗ на сцене Абхазского драмтеатра дал первый спектакль - сказку "Аленький цветочек" в постановке Михаила Мархолия. С этого события принято отсчитывать историю РУСДРАМа, который изначально назывался Сухумским русским театром юного зрителя.

Сегодня РУСДАРАМ - одно из самых успешных учреждений культуры в стране, которое в год выпускает до 10 премьер и участвует в крупных международных театральных фестивалях. В 2016 году Министерство культуры Абхазии назвало театр "прорывом года". 

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