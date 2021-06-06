Дополнительное время: Климов о сборах российских фигуристов в Абхазии

Дополнительное время Дополнительное время: Климов о сборах российских фигуристов в Абхазии

Федор Климов - тренер по парному фигурному катанию. Говоря о сборах команды в Абхазии, он отметил, что до того как выводить на лед фигуристов, все поддержки, выбросы и подбросы, партнеры делают на полу. По его словам, небольшое футбольное поле, идеальное место для тренировок.

"Сборы проходят замечательно. Мы тренируемся в тренажерном зале и на республиканском стадионе, свои элементы тренируем на небольшом поле. Большую часть времени мы должны на льду тренироваться, но две недели мы выделили, чтобы заложить основы и для физической подготовки. Можно было и в Сочи остаться, но мы захотели сменить обстановку, и к тому же в Абхазии из нас никто еще не был. Природа фантастическая, и здесь очень все нравится", - отметил Климов.

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