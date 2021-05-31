Фигуристы из Сочи приехали на сборы в Абхазию

Центр олимпийской подготовки по фигурному катанию был создан в 2016 году и находится в Олимпийском парке.

СУХУМ, 31 мая – Sputnik, Асмат Цвижба. Фигуристы Центра олимпийской подготовки по фигурному катанию на коньках из Сочи находятся на сборах в Абхазии, рассказал Sputnik тренер спортсменов Федор Климов.

По его словам, пять пар от 13 до 22 лет, которые выступают за Краснодарский край, перед началом соревновательного сезона решили провести в Абхазии "сухие" сборы.

"Это сборы для повышения физических качеств, выносливости, силы и скорости - фундамент для дальнейшей подготовки. Такие сборы полезны и, так как нам недалеко ехать, чтобы сменить обстановку, руководство школы договорилось провести их в Абхазии. Мы живем в Сухуме, сборы проходят хорошо, живем недалеко от набережной, после тренировок даже купались. Все первый раз в Абхазии, наслаждаемся природой, в выходные планируем отправиться на экскурсию. Если все сложится хорошо, то мы хотели бы регулярно ездить сюда на сборы", - добавил Климов.

Климов отметил, что спортсмены готовятся к открытию нового соревновательного сезона в сентябре и надеются, что будут выступать на основных всероссийских соревнованиях. В Абхазии фигуристы будут тренироваться до 7 июня.

Центр олимпийской подготовки по фигурному катанию на коньках был создан в 2016 году. В нем работают более 20 тренеров и занимаются более 100 спортсменов. В центре готовят по четырем направлениям – одиночное катание, парное катание, танцы на льду и синхронное катание.

Центр находится в Олимпийском парке в ледовом дворце "Большой", занятия также проходят на тренировочной арене по фигурному катанию в ледовом дворце "Айсберг".

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