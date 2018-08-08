Рубль падает в преддверии новых санкций

Курс евро достиг отметки выше 75 рублей впервые с 8 мая, доллар подскочил до 65 рублей впервые с 11 апреля, следует из данных Московской биржи.

СУХУМ, 8 авг — Sputnik. Рубль из-за быстрой распродажи российской валюты, ввиду усиления санкционного давления США на Россию упал почти на 2 процента к доллару, передает РИА Новости.

Причиной резкого падения рубля стал документ под названием "Защита американской безопасности от кремлевской агрессии", который был внесен на рассмотрение в конгресс США на прошлой неделе группой конгрессменов от демократической и республиканской партий. Документ подразумевает новые антироссийские санкции, акцентирующие внимание на госдолге России.

© Sputnik . Igor Mikhalev Вашингтон ввел санкции против российского банка

Конгрессмены указывают на "продолжающиеся попытки России вмешаться в выборы в США", ее действия в Сирии и Украине, как на главные причины введения новых санкций.

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"Новые меры станут самыми тяжелыми из когда-либо введенных", — заявил один из авторов законопроекта Линдси Грэм.

Зарубежные эксперты указывают на то, что некоторые формулировки в законе неоднозначные. Требуют дополнительных уточнений статьи о госбанках и любых транзакциях в долларах.