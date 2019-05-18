Обратная сторона бума: американских сланцевиков накрыла волна банкротств

Нефтедобыча в США достигла рекордных 11,5 миллиона баррелей в день — во многом благодаря сланцу. Но, как отмечает Bloomberg, сланцевый бум лишь маскирует проблемы этого рынка.

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Худшие опасения американских сланцевых компаний, похоже, сбываются: к процедуре банкротства готовится Weatherford — один из главных провайдеров услуг по бурению скважин. На очереди игроки поменьше — Halcon Resources и Alta Mesa Resources. Почему сланцевикам не помогает дорогая нефть — в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

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Нефтедобыча в США достигла рекордных 11,5 миллиона баррелей в день — во многом благодаря сланцу. Но, как отмечает Bloomberg, сланцевый бум лишь маскирует проблемы этого рынка.

Чтобы поддерживать высокие показатели добычи, операторам надо бурить все больше скважин, а это требует колоссальных затрат. Но деньги брать неоткуда: устав от нерентабельных проектов, инвесторы теряют к сланцевикам интерес. В прошлом году Уолл-стрит вложила в отрасль вдвое меньше, чем в 2016-м.

"Тысячи скважин сланцевых месторождений, пробуренных за последние пять лет, перекачивают меньше нефти и газа, чем их собственники обещали инвесторам, — констатирует The Wall Street Journal. — Это заставляет усомниться: а так ли перспективно и прибыльно сланцевое бурение, с которым связывают надежды на превращение США в нефтяную сверхдержаву?"

В результате отрасль накрывает волна банкротств. На прошлой неделе американская нефтесервисная компания Weatherford International — один из ведущих провайдеров услуг в сфере бурения — заявила, что готовится к соответствующей процедуре. А руководство двух других игроков нефтегазовой отрасли, Halcon Resources и Alta Mesa Resources, поставили под сомнение способность компаний продолжать деятельность.

Проблемы возникли и у California Resources, специализирующейся на разведке и добыче нефти и природного газа. Ее облигации торгуются с доходностью, характерной для "мусорных" бумаг — на десять процентных пунктов выше, чем у казначейских облигаций США. Банкротства не избежали Bristow Group, PHI, Jones Energy и Rex Energy, тоже обремененные долгами.

"Эти нежизнеспособные компании раскрывают оборотную сторону бума. Производители с высокими затратами и плохими балансами не очень-то привлекают инвесторов, интересующихся больше извлечением прибыли, чем вложением средств в развитие сланцевой добычи, будь то долг или акционерный капитал", — отмечает Bloomberg.

Дорогая нефть не спасает

Столкнувшись с нехваткой инвестиций, с конца прошлого года сланцевики вошли в режим жесткой экономии, урезав бюджеты на текущий год — впервые за несколько лет. Крупные добытчики Centennial Resource Development, Diamondback Energy и Parsley Energy уменьшили планируемые расходы примерно на 15 процентов. Сокращение затрат анонсировали более десятка производителей.

Надежды отрасли во многом были связаны с восстановлением нефтяных цен. С декабря WTI и Brent подорожали почти на 40 процентов — до 60 и 70 долларов за баррель соответственно.

Но, отмечают наблюдатели, сланцевиков это не спасает. Как указывает аналитик Bloomberg Intelligence Спенсер Каттер, несмотря на нефть по 60-70 долларов, до конца года банкротств в американском энергетическом секторе "еще прибавится".

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Сплошные убытки

В 2010-2014 годах развитие технологий и высокие цены на нефть привели к взрывному росту инвестиций в нефтедобычу на сланцевых месторождениях. Но в 2015-м черное золото резко подешевело, и сланцевикам пришлось бороться за выживание. Обанкротилось около сотни производителей, задолжавших в общей сложности более 70 миллиардов долларов.

Теперь ситуация повторяется: cланцевики сокращают расходы, обрастают долгами (одно только банкротство Weatherford добавит порядка восьми миллиардов долларов к совокупному долгу), а новых инвестиций в секторе не предвидится.

Для инвесторов сланцевые компании оказались "паршивой овцой", констатировала FactSet, международная компания, специализирующая на рынке финансовых данных. С 2007 года индекс акций американских сланцевых производителей потерял 31 процент, тогда как S&P 500 вырос на 80 процентов.

Аналитики указывают: за десять лет отрасль так и не оправдала надежд. По информации консалтинговой фирмы Evercore ISI, энергетические компании потратили за этот период на 280 миллиардов долларов больше, чем заработали на добыче нефти и газа.

Сегодня выручка от продажи четверти добываемой в США сланцевой нефти целиком идет на оплату процентов по корпоративным заимствованиям. С общим долгом компаний сланцевой индустрии ситуация еще хуже: он превысил 300 миллиардов долларов, и для его погашения необходимо добыть девять миллиардов баррелей нефти. Это почти столько же, сколько сланцевики извлекли из недр за все время существования отрасли (около десяти миллиардов баррелей).

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Технологии не помогут

Специалисты отмечают и то, что сланцевые компании много лет экспериментировали с различными методами бурения.

Как пояснил OilPrice ученый-геолог Дэвид Хьюз, совершенствование методов бурения снизило затраты и повысило эффективность скважин, но не привело к существенному росту нефтедобычи. "Технологический прогресс не меняет фундаментальных характеристик производства сланцевой нефти, а лишь ускоряет жизненный цикл от бума до спада", — констатирует Хьюз.

Таким образом, в сланцевой отрасли неизбежно падение производства на фоне постоянного роста затрат. "Ошибочно предполагать, что добыча сланца будет расти вечно на основе непрерывно совершенствующейся технологии: в конечном итоге только геология определяет стоимость и количество ресурсов, которые удастся извлечь", — предупредил ученый.