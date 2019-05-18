Обратная сторона бума: американских сланцевиков накрыла волна банкротств

СУХУМ, 18 мая - Sputnik. Худшие опасения американских сланцевых компаний, похоже, сбываются: к процедуре банкротства готовится Weatherford — один из главных провайдеров услуг по бурению скважин. На очереди игроки поменьше — Halcon Resources и Alta Mesa Resources. Почему сланцевикам не помогает дорогая нефть — в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.
Денег нет
Нефтедобыча в США достигла рекордных 11,5 миллиона баррелей в день — во многом благодаря сланцу. Но, как отмечает Bloomberg, сланцевый бум лишь маскирует проблемы этого рынка.
Чтобы поддерживать высокие показатели добычи, операторам надо бурить все больше скважин, а это требует колоссальных затрат. Но деньги брать неоткуда: устав от нерентабельных проектов, инвесторы теряют к сланцевикам интерес. В прошлом году Уолл-стрит вложила в отрасль вдвое меньше, чем в 2016-м.
"Тысячи скважин сланцевых месторождений, пробуренных за последние пять лет, перекачивают меньше нефти и газа, чем их собственники обещали инвесторам, — констатирует The Wall Street Journal. — Это заставляет усомниться: а так ли перспективно и прибыльно сланцевое бурение, с которым связывают надежды на превращение США в нефтяную сверхдержаву?"
В результате отрасль накрывает волна банкротств. На прошлой неделе американская нефтесервисная компания Weatherford International — один из ведущих провайдеров услуг в сфере бурения — заявила, что готовится к соответствующей процедуре. А руководство двух других игроков нефтегазовой отрасли, Halcon Resources и Alta Mesa Resources, поставили под сомнение способность компаний продолжать деятельность.
Проблемы возникли и у California Resources, специализирующейся на разведке и добыче нефти и природного газа. Ее облигации торгуются с доходностью, характерной для "мусорных" бумаг — на десять процентных пунктов выше, чем у казначейских облигаций США. Банкротства не избежали Bristow Group, PHI, Jones Energy и Rex Energy, тоже обремененные долгами.
"Эти нежизнеспособные компании раскрывают оборотную сторону бума. Производители с высокими затратами и плохими балансами не очень-то привлекают инвесторов, интересующихся больше извлечением прибыли, чем вложением средств в развитие сланцевой добычи, будь то долг или акционерный капитал", — отмечает Bloomberg.
Дорогая нефть не спасает
Столкнувшись с нехваткой инвестиций, с конца прошлого года сланцевики вошли в режим жесткой экономии, урезав бюджеты на текущий год — впервые за несколько лет. Крупные добытчики Centennial Resource Development, Diamondback Energy и Parsley Energy уменьшили планируемые расходы примерно на 15 процентов. Сокращение затрат анонсировали более десятка производителей.
Надежды отрасли во многом были связаны с восстановлением нефтяных цен. С декабря WTI и Brent подорожали почти на 40 процентов — до 60 и 70 долларов за баррель соответственно.
Но, отмечают наблюдатели, сланцевиков это не спасает. Как указывает аналитик Bloomberg Intelligence Спенсер Каттер, несмотря на нефть по 60-70 долларов, до конца года банкротств в американском энергетическом секторе "еще прибавится".
Сплошные убытки
В 2010-2014 годах развитие технологий и высокие цены на нефть привели к взрывному росту инвестиций в нефтедобычу на сланцевых месторождениях. Но в 2015-м черное золото резко подешевело, и сланцевикам пришлось бороться за выживание. Обанкротилось около сотни производителей, задолжавших в общей сложности более 70 миллиардов долларов.
Теперь ситуация повторяется: cланцевики сокращают расходы, обрастают долгами (одно только банкротство Weatherford добавит порядка восьми миллиардов долларов к совокупному долгу), а новых инвестиций в секторе не предвидится.
Для инвесторов сланцевые компании оказались "паршивой овцой", констатировала FactSet, международная компания, специализирующая на рынке финансовых данных. С 2007 года индекс акций американских сланцевых производителей потерял 31 процент, тогда как S&P 500 вырос на 80 процентов.
Аналитики указывают: за десять лет отрасль так и не оправдала надежд. По информации консалтинговой фирмы Evercore ISI, энергетические компании потратили за этот период на 280 миллиардов долларов больше, чем заработали на добыче нефти и газа.
Сегодня выручка от продажи четверти добываемой в США сланцевой нефти целиком идет на оплату процентов по корпоративным заимствованиям. С общим долгом компаний сланцевой индустрии ситуация еще хуже: он превысил 300 миллиардов долларов, и для его погашения необходимо добыть девять миллиардов баррелей нефти. Это почти столько же, сколько сланцевики извлекли из недр за все время существования отрасли (около десяти миллиардов баррелей).
Технологии не помогут
Специалисты отмечают и то, что сланцевые компании много лет экспериментировали с различными методами бурения.
Как пояснил OilPrice ученый-геолог Дэвид Хьюз, совершенствование методов бурения снизило затраты и повысило эффективность скважин, но не привело к существенному росту нефтедобычи. "Технологический прогресс не меняет фундаментальных характеристик производства сланцевой нефти, а лишь ускоряет жизненный цикл от бума до спада", — констатирует Хьюз.
Таким образом, в сланцевой отрасли неизбежно падение производства на фоне постоянного роста затрат. "Ошибочно предполагать, что добыча сланца будет расти вечно на основе непрерывно совершенствующейся технологии: в конечном итоге только геология определяет стоимость и количество ресурсов, которые удастся извлечь", — предупредил ученый.