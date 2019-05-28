Удешевить проезд: Минтранс России просит субсидировать перевозки из Сочи в Абхазию

Минтранс России отметил, что постановлением правительства, предусмотрено частичное субсидирование из бюджета перевозок пассажиров в Абхазию и в обратном направлении, однако на 2019 год в бюджете средств на эти цели нет.

СУХУМ, 28 мая - Sputnik. Минтранс России обратился к правительству с просьбой о выделении "Единой транспортной дирекции" субсидии на организацию перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении из России в Абхазию и обратно в курортном сезоне 2019 года, сообщает РИА Новости.

© Sputnik / Михаил Мокрушин Три поезда свяжут Абхазию и Россию на летнее время

"Выделение субсидий в целях возмещения части затрат, связанных с организацией перевозок пассажиров в прямом смешанном сообщении воздушным/железнодорожным и автомобильным транспортом на территорию Республики Абхазия и в обратном направлении, позволит сократить транспортные расходы пассажиров, прибывающих в Сочинский транспортный узел. Как следствие, повысится доступность услуг транспортного комплекса и активизируется пассажиропоток в Республику Абхазия за счет снижения стоимости проездных документов", - аргументирует необходимость субсидирования Минтранс.

В ведомстве полагают, что финансирование перевозок не потребует выделения дополнительных бюджетных стредств для Минтранса на субсидии "Единой транспортной дирекции".

Переход на летнее время: как Абхазия готовится к курортному сезону>>

"Перевозка пассажиров в/из Абхазии будет осуществляться путем бронирования части мест в автобусах, осуществляющих международные пассажирские перевозки от железнодорожного вокзала Адлер и международного аэропорта Сочи в города Абхазии: Гагру, Пицунду, Гудауту, Новый Афон, Сухум и в обратном направлении. Учитывая планы по улучшению информирования потенциальных пассажиров о наличии прямого сообщения с Республикой Абхазия в курортном сезоне 2019 года объем прогнозного пассажиропотока в 2019 году составит 3 000 пассажиров", - подсчитал Минтранс.