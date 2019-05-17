Переход на летнее время: как Абхазия готовится к курортному сезону

О том, какие вопросы обсудили на совещании по подготовке к курортному сезону 2019 года в Кабмине Абхазии, почему Пицунда не готова к приему гостей, как будет усилена безопасность в стране, сколько тонн баранины и рыбы конфисковали и какое это имеет отношение к теме, читайте в материале Sputnik.

Бадри Есиава, Sputnik

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В совещании по подготовке к курортному сезону 2019 года под руководством главы государства Рауля Хаджимба приняли участие, помимо членов правительства, главы районов и представители туриндустрии. Хаджимба остался недоволен тем, что на встречу пришло мало предпринимателей, несмотря на то, что они в первую очередь должны быть заинтересованы в подобных дискуссиях.

Первым с докладом выступил министр по курортам и туризму Абхазии Автандил Гарцкия.

Согласно его докладу ведомство продолжает проведение рекламно-информационных туров с участием российских турагентов, удалось договориться с одним из российских телеканалов о создании шести фильмов об Абхазии по 40 минут каждый. В апреле договорились с Крымом подписать меморандум о сотрудничестве, завершаются переговоры с российским кредитором о финансировании модернизации трех корпусов "Курорта Пицунда".

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Гарцкия подробно остановился на качестве продуктов питания и напитков местного производства. Опасные для здоровья он предложил изымать и уничтожать публично в присутствии СМИ. По мнению Гарцкия, туризм в Абхазии, пусть и не стремительно, но развивается. За последние десять лет, следовало из доклада, в Абхазии построено более 300 гостиниц. В 2019 году планируют открыть этнографический музей площадью шесть гектаров под открытым небом в Гудаутском районе. Новый объект позволит гостям республики лучше узнать о быте и культуре народа Абхазии, отметил Гарцкия.

Министр внутренних дел Абхазии Гарри Аршба в свою очередь доложил, что у ведомства есть план обеспечения безопасности и усиления борьбы с преступностью. Все курортные зоны, места массового посещения туристами и экскурсионные маршруты, по его словам, будут взяты под контроль территориальных органов МВД республики. Управления и отделы в Гагрском, Гудаутском районах и в Сухуме усилены опытными оперативными сотрудниками.

"Особое внимание уделяется безопасности дорожного движения. С каждым годом в Абхазии наблюдается повышение числа автотуристов, поэтому наша первостепенная задача – обеспечить безопасное и комфортное передвижение гостей по нашим дорогам. В этих целях рассмотрены ряд конкретных мер", - сказал Гарри Аршба.

В числе этих мер поэтапное оснащение комплексами автофиксации нарушений правил дорожного движения стационарных постов "Псоу", "Мюссера", "Бамбора", "Эшера", "Кодор"; на республиканской трассе появятся еще 15 видеокамер, туристов будут снабжать памятками с номерами телефонов экстренных служб.

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Также министр запретил остановку транспортных средств с иностранными номерными знаками вне пределов стационарных постов ДПС ГАИ и, соответственно, беспричинную остановку данного вида автотранспорта.

Аршба отметил, что осуществлять выявление нарушений правил дорожного движения транспортных средств с иностранными номерными знаками необходимо только средствами автоматической фиксации нарушений, а также важно исключить возможность контроля скоростного режима передвижными экипажами ДПС, использующими мобильные технические средства фиксации нарушений.

Рауль Хаджимба назвал "неудовлетворительным" исполнение сотрудниками ГАИ Абхазии указаний, запрещающих останавливать автомобили с иностранными номерными знаками, если не было нарушений.

Начальник Погранотряда Абхазии Нодар Чачхиани сказал, что пограничники готовы к курортному сезону и надеются, что российские коллеги обеспечат оптимальный режим пропуска на своей части границы.

"На российской стороне сменилось руководство пункта пропуска. Мы возлагаем большие надежды на оптимизацию пункта пропуска, нам было обещано устранить недочеты, которые были при предыдущем руководстве. Мы провели встречу, на которой утвердили план взаимодействия во внештатных ситуациях, если такие будут", - рассказал Чачхиани.

Начальник Государственного управления по транспорту Робестан Габлия сообщил, что с руководством Северо-Кавказской железной дороги есть договоренность о продлении движения двух электропоездов "Ласточка" до Сухума, раньше они доезжали только до Гагры.

Председатель Госкомитет по стандартам, энергетическому и техническому надзору Гарри Саманба отчитался о том, что на торговой базе "Конти-опт" было изъято 12 тонн баранины, восемь тонн рыбы и молочной продукции на сумму 800 тысяч рублей. Качество этой продукции не соответствовало стандартам, подчеркнул он.

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"Этой работой мы занимались два с половиной месяца и довели ее до конца. 10 мая Арбитражный суд удовлетворил наше заявление, и сейчас стоит вопрос об утилизации этой продукции", - сказал Саманба.

При этом он признался, что таких мер в Абхазии еще не применяли, и Госстандарт пока не знает, как уничтожить изъятый товар, но пообещал найти решение. В планах у комитета проверить и другие оптовые компании.

Районы рапортуют

Глава Пицунды Нодар Ванаба заявил, что город на сегодняшний день к курортному сезону не готов. Основная проблема, по его мнению, в плохом состояние дорог и отсутствии дорожных знаков. Не хватает 111 знаков и восемь разметок.

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Здесь же было решено передать смету "Абхазавтодору" для проведения в кратчайшие сроки ямочных работ в Пицунде.

На этом пицундский глава не остановился и сообщил, что не хватает сотрудников милиции. В сутки, отметил Ванаба, на службу заступают всего восемь человек, которые не смогут эффективно выполнять свои обязанности с учетом масштабов территории.

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"Сотрудников ГАИ у меня в городе практически нет. Стоят два дорожных знака "въезд запрещен", и их не соблюдают. Что касается Пицундской больницы, хочу сказать, что там всего три машины скорой помощи, но работает только одна из них. Две недели назад у меня были работники больницы, и то, что они мне рассказали, ввергло в шок. Они приобретают списанные простыни, обрабатывают их и используют в качестве перевязочного материала. Лекарств нет. Людей обезболивают простым анальгином", - негодовал Ванаба.

Министр здравоохранения Тамаз Цахнакия на это ответил, что медучреждение в Пицунде относится к Районной гагрской больнице. То есть решение проблемы надо начинать оттуда.

Глава Гагрского района Геннадий Сичинав, напомнил, что райцентр испытывает сложности с водоснабжением, и в летний период нехватка воды проявляется особенно остро.

"По согласованию с премьер-министром мы проверили все наши водонасосные станции, провели инвентаризацию, составили ведомости и передали их для приобретения оборудования, чтобы мы в сезон смогли бесперебойно подавать воду", - сказал Сичинава.

В Новом Афоне все в порядке, но у главы Феликса Даутия была просьба помочь с ямочным ремонтом дорог.

Глас туризма

Представители туристической отрасли Абхазии были в своих выступлениях несколько эмоциональны и глобальны, воспользовавшись возможностью, выложили сразу целый "пакет" претензий, в разной степени связанных между собой. Президент "Абхазского союза туризма" Анна Калягина попросила упростить процедуру выдачи разрешения и всех сопутствующих документов на строительство объектов размещения. Практически сразу перешла на тему кадрового обеспечения туротрасли.

"Я знаю, на лето в Абхазии нанимают около 600 только администраторов в гостиницах, отелях и пансионатах. Половина из них приезжие. Зачем нам отдавать рабочие места? Нужно готовить своих ребят", - сказала Калягина и пожелала всем хорошего сезона.

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Директор турфирмы "Элит-Тур" Борис Саджат-ипа поддержал недовольство президента тем, что на совещании увидел мало коллег по бизнесу и высказал мнение, что такие встречи все же лучше проводить пораньше, например, в феврале.

Предпринимателей раздражают переполненные отходами контейнеры и мусор вдоль дорог, не устраивают демпинг со стороны российских экскурсионных фирм и "серые" гиды.

Председатель "Профсоюза экскурсоводов Абхазии" Дмитрий Акуция выразил озабоченность этим явлением.

"Из года в год наблюдается тенденция увеличения количества иностранных нелегальных фирм и экскурсоводов, которые сопровождают группы на территории Абхазии. Не имея соответствующей подготовки и квалификации, то, как они преподносят нашу историю, культуру, традиции и, не задумываясь, отвечают на очень сложные вопросы, вызывает серьезную озабоченность", - сказал Акуция.

Представитель компании "Sunday" Форд Чичба считает, что нужно запретить эксплуатацию животных и птиц для "фотосессий".

"Представьте себе, возле туристического объекта к вам подходят четверо-пятеро человек с птицами, ты говоришь "не надо", а они насильно сажают тебе их на руку. Сначала они улыбаются, а после того, как сделаешь фото, требуют полторы тысячи. Вся экскурсия столько не стоит", - возмутился Чичба, его поддержали аплодисментами.

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Рауль Хаджимба поручил Министерству внутренних дел усилить работу по пресечению фактов незаконного использования животных на туробъектах, а Госуправлению по транспорту и Министерству по налогам строго отслеживать ситуацию с лицензиями на перевозку пассажиров и грузов через абхазо-российскую границу.

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