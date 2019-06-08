23:48 08 Июня 2019
Абхазия
русаԥс
Прямой эфир
  • USD65.04
  • EUR73.26
Поиск

Соглашения на рекордную сумму подписали на ПМЭФ-2019

Алексей Даничев
Экономика
Получить короткую ссылку
37 0 0

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня в северной столице России.

СУХУМ, 8 июн — Sputnik. На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашения на рекордную сумму, сообщил журналистам советник президента России, заместитель председателя оргкомитета форума — ответственный секретарь Антон Кобяков, передает РИА Новости.

"Мы побили рекорд по объему подписанных соглашений на форуме. Число подписанных соглашений, которые не являются коммерческой тайной, на сегодняшний день 650 на общую сумму 3 триллиона 100 миллиардов рублей", — сказал он.

Более того, нынешний форум побил и абсолютный рекорд по количеству и составу участников: он собрал более 19 тысяч человек из 145 стран мира, отметил Кобяков.

Он также подчеркнул, что в форуме участвовали шесть глав государств, а также генеральный секретарь ООН.

Россия в мировой торговле, Китай и Зеленский: главные заявления Путина на ПМЭФ>>

МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.

Теги:
Петербургский международный экономический форум (фонд)


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Море тайн: затонувшая вселенная под водами Мирового океана
Матч ConIFA-2019 Абхазия в серии пенальти одолела Чамерию: трансляция завершена
Как легче перенести жару
Как пережить жару без вреда для здоровья

Соцсети

Sputnikabkhazia