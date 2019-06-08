Соглашения на рекордную сумму подписали на ПМЭФ-2019

Петербургский международный экономический форум проходит с 6 по 8 июня в северной столице России.

СУХУМ, 8 июн — Sputnik. На Петербургском международном экономическом форуме подписали соглашения на рекордную сумму, сообщил журналистам советник президента России, заместитель председателя оргкомитета форума — ответственный секретарь Антон Кобяков, передает РИА Новости.

"Мы побили рекорд по объему подписанных соглашений на форуме. Число подписанных соглашений, которые не являются коммерческой тайной, на сегодняшний день 650 на общую сумму 3 триллиона 100 миллиардов рублей", — сказал он.

Более того, нынешний форум побил и абсолютный рекорд по количеству и составу участников: он собрал более 19 тысяч человек из 145 стран мира, отметил Кобяков.

Он также подчеркнул, что в форуме участвовали шесть глав государств, а также генеральный секретарь ООН.

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МИА "Россия сегодня" выступает информационным партнером Петербургского международного экономического форума.