Стали известны самые дорогие российские бренды

Несмотря на то, что самый дорогой бренд страны — финансовая организация, в целом в рейтинге самых ценных брендов России доминирует нефтегазовая отрасль.

СУХУМ, 4 июл – Sputnik. Консалтинговое агентство Brand Finance составило рейтинг пятидесяти самых дорогих брендов России 2019 года, передает РИА Новости.

Самым дорогим брендом России третий год подряд стал Сбербанк. Эксперты оценили марку компании в 842,1 миллиарда рублей (за год оценка показал рост на 25,6%).

На второй строчке рейтинга оказался "Газпром" - 552,2 миллиарда рублей и прирост стоимости на 72,1%.

"Бронзу" аналитики присудили компании "Лукойл": цена бренда компании за год выросла на 41,3% и составила 397,2 миллиарда рублей.

Кроме того, в первую десятку попали "Роснефть" (246,9 миллиарда, прирост 21,1%), РЖД (185,8 миллиарда, +16,9%), "Магнит" (170,3 миллиарда, +17,4%), ВТБ (144,8 миллиарда, +23,3%), "Татнефть" (132,4 миллиарда, +36,2%), МТС (121,5 миллиарда, +6,1%), НОВАТЭК (119,9 миллиарда, +59,1%).

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Согласно информации Brand Finance, самым быстрорастущим брендом стал Новолипецкий металлургический комбинат (НЛМК), оценочная стоимость которого за год выросла на 82%.

Для оценки стоимости того или иного бренда Brand Finance учитывает как стоимость всего предприятия, общую ценность бренда для акционеров, так и ценность торговых марок, которыми владеет компания. Для расчета ценности бренда компания оценивает силу бренда (этот показатель включает оценку маркетинговых инвестиций, эффективность бизнеса и узнаваемость бренда. — ред.), диапазон роялти для каждой отрасли и применяет его к конкретной компании и проводит иные расчеты.