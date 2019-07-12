Конгресс США принял поправку о санкциях в отношении госдолга России

СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Палата представителей конгресса США приняла поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая позволяет ввести санкций в отношении суверенного долга России, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал C-Span.

"Эта поправка подразумевает настоящие, серьезные санкции против российского государства и предусматривает, что ни один американский гражданин не сможет совершать новые сделки с суверенным долгом России. Она предусматривает и механизм для снятия этих санкций, если администрация США придет к выводу, что Россия не вмешивалась в американские выборы по крайней мере в ходе одного избирательного цикла, и если конгресс согласится с этим выводом", - сказал в ходе слушаний конгрессмен Брэдли Шерман.

Проект оборонного бюджета США, в который была включена поправка, еще не одобрен. В том случае, если палата представителей и сенат примут документ, он будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

После президентских выборов 2016 года в США Москву обвинили во вмешательстве в выборы.

Кремль неоднократно опровергал обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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Спецпрокурор Роберт Мюллер в течение двух лет вел расследование по этому поводу. В итоге он обвинил группу российских граждан во вмешательстве в выборы, но признал, что не нашел свидетельств сговора ни Трампа, ни его команды с Россией.