Песков о смягчении санкций США: не стоит обманываться

СУХУМ, 15 фев - Sputnik. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что не стоит обманываться насчет "смягчения" позиций США по санкциям в отношении России.

"Давайте не будем обманываться. Во-первых, есть санкции кодифицированные, которые также оформлены американскими законодателями и которые на законодательном уровне вменяют президенту обязанность определенных действий. Что в них было прописано - всем хорошо известно, и это никуда не делось с повестки дня, это недружественные проявления", - прокомментировал ситуацию Песков.

© Sputnik / Cенат CША рассмотрит законопроект о новых санкциях против России

"Что касается смягчения, вы поймите, речь же идет об американских законодателях, которые могут и не разбираться во всех нюансах. Не всегда мы можем понять, что ими руководит, какие цели они преследуют. Очевидно только одно, что речь идет, конечно, в том числе и о целях, скорее связанных с недобросовестной конкуренцией, попыткой недобросовестными методами обеспечить конкурентные преимущества для американских компаний, американской продукции", - подчеркнул Песков.

Американские сенаторы - демократы и республиканцы - 13 февраля внесли в конгресс законопроект, который в случае принятия приведет к новым серьезным санкциям против банковского и энергетического сектора России, а также против российского госдолга.

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США собираются ввести новые санкции за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине", в том числе в Керченском проливе. Москва всегда отрицала обвинения по указанным темам.

В четверг агентство Блумберг со ссылкой на текст документа рассказало, что законопроект не содержит в себе конкретного списка банков, а санкции по госдолгу будут касаться исключительно новых выпусков. В первом варианте закона было отмечено, что санкции будут применены в отношении одного или более банков из списка, включавшего ВЭБ, Сбербанк, ВТБ.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики. Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.