Торгпред США в России: санкции против госдолга ударят по американским инвесторам

Палата представителей конгресса США ранее приняла поправку к проекту оборонного бюджета на 2020-й финансовый год, которая позволяет ввести санкций в отношении суверенного долга России.

СУХУМ, 12 июл – Sputnik. Глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко в интервью РИА Новости заявил, что санкции США против российского госдолга в случае их введения, в первую очередь, ударят по американским инвесторам.

"От этих санкций пострадают, в первую очередь, американские инвесторы, которые являются крупными держателями таких ценных бумаг. Это не самый желаемый результат", - уверен Родзянко.

"Думаю, что сейчас непосредственной реакции на рынки эта новость не окажет, потому что такие мысли, такие идеи витают в воздухе уже давно, и то, что они сейчас предложены в половинчатой версии, которая еще должна быть согласована, не сильно меняет ситуацию, в которой мы сейчас находимся", - резюмировал собеседник агентства.

Проект оборонного бюджета США, в который была включена поправка, еще не одобрен. В том случае, если палата представителей и сенат примут документ, он будет отправлен на подпись президенту США Дональду Трампу.

После президентских выборов 2016 года в США Москву обвинили во вмешательстве в выборы.

Кремль неоднократно опровергал обвинения в попытках повлиять на выборы в США, а пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Министр иностранных дел России Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы разных странах, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет.

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Спецпрокурор Роберт Мюллер в течение двух лет вел расследование по этому поводу. В итоге он обвинил группу российских граждан во вмешательстве в выборы, но признал, что не нашел свидетельств сговора ни Трампа, ни его команды с Россией.