Медведев о новых санкциях против России: "шизоидная история"

США собираются ввести новые санкции за "вмешательство в выборы в США", "злонамеренное влияние в Сирии" и за "агрессию на Украине", в том числе в Керченском проливе. Москва всегда отрицала обвинения по указанным темам.

СУХУМ, 14 фев - Sputnik. Глава правительства России Дмитрий Медведев охарактеризовал новый пакет санкций против России, как "шизоидную историю", сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал НТВ.

"Что же касается самих санкций, вот этого последнего всплеска, который произошел совсем недавно, это очередная такая шизоидная история, связанная с тем, каким образом в Америке происходит консолидация элит. Я имею в виду борьбу с Россией", - сказал Медведев в интервью НТВ.

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Премьер-министр подчеркнул, что объединение элит в Америке происходит на фоне борьбы с Дональдом Трампом. По его мнению, эта борьба ведется на основе "русской истории".

"Вокруг этого происходят все общественно-политические процессы, очевидно, что это в значительной степени не связано ни с нашими отношениями с американцами, а именно со внутренними проблемами Соединенных Штатов Америки", - отметил премьер.

По словам Медведева, проблем у США действительно очень много.

"Это самая крупная экономика в мире. Но у нее 22 триллиона и не рублей, а долларов задолженности. Это же цифра, которую нужно обслуживать. Отсюда возникают протекционистские меры, борьба с другими экономиками и всякого рода санкции. Санкции в отношении ЕС, санкции в отношении России, санкции в отношении Ирана, санкции в отношении Китая. Таким образом они видят свое будущее", - резюмировал премьер-министр.

В среду американские сенаторы-демократы и республиканцы внесли на рассмотрение законопроект, который в случае одобрения в Сенате приведет к новым масштабным санкциям против банковского и энергетического секторов России, а также против российского госдолга.

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Кроме того, сенат планирует ввести санкции на любые новые сделки с суверенным долгом России и на лица, которые "осуществляют коррупционную деятельность" от лица российской власти. Также предлагается ввести санкции против разработки и добычи нефти-сырца в России.

Отношения России и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. В июле 2014 года Евросоюз и США от точечных санкций против отдельных физлиц и компаний перешли к мерам против целых секторов экономики.

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Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом минских соглашений по урегулированию.