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Трамп приготовил экстремальный сценарий обвала доллара

© AP Photo. Pavel Golovkin
Экономика
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Президент США Дональд Трамп ранее обвинил Федрезерв в том, что слишком дорогой доллар снижает конкурентоспособность американских компаний.

СУХУМ, 13 авг — Sputnik. Аналитики предупреждают: у Дональда Трампа достаточно инструментов, позволяющих обрушить курс американской национальной валюты. Какие меры готов принять хозяин Белого дома, чтобы ослабить доллар, и зачем ему это нужно — в материале Натальи Дембинской для РИА Новости.

Слишком дорогой

Трамп давно выражает недовольство излишне дорогой, по его мнению, американской валютой. Его беспокоит, что завышенный курс доллара мешает экспорту американских товаров и услуг и усугубляет дефицит торгового баланса, достигший беспрецедентного уровня в 621 миллиард долларов. Если доллар подешевеет, зарубежным покупателям будет выгоднее приобретать американские товары. Это поднимет производство и снизит торговый дефицит.

"Мне нужен сильный доллар, но полезный для страны, а не настолько сильный, что мы не можем вести бизнес с другими государствами", — объяснял Трамп весной.

Руководители Федеральной резервной системы с ним не согласны. Ссылаясь на восстановление экономики и, соответственно, ненужность монетарных стимулов, ФРС только в прошлом году четырежды повышала процентную ставку. В итоге Трамп обрушился на главу Федрезерва Джерома Пауэлла серией твитов, объявив его чуть ли не главным врагом американской экономики.

Доллар США
© Sputnik / Наталья Селиверстова
Америка готовит доллар к девальвации

"Они ничего не соображают, — написал он в июне по поводу ФРС. — Евро и другие валюты девальвированы относительно доллара, что ставит CША в невыгодное положение. Ставка Федрезерва слишком высока".

В июле ФРС наконец-то снизила процентную ставку на 0,25 процентного пункта — впервые за десять лет. Но комментарии Пауэлла разочаровали инвесторов: глава Федрезерва не обещает дальнейшего смягчения монетарной политики.

Трамп тем временем вывел торговую войну с Китаем на новый уровень — хозяин Белого дома обвиняет Пекин в манипуляциях с юанем. Он уверен, что Федрезерв проигрывает китайцам и подрывает конкурентоспособность американских компаний.

"Можно подумать, как ваш президент, я буду рад тому, что наш доллар очень силен. Но я не рад! — восклицает Трамп в твиттере. — Высокая ставка ФРС по сравнению с другими странами удерживает наш доллар на слишком высоком уровне. И это создает большие трудности для того, чтобы наши прекрасные производители, такие как Caterpillar, Boeing, John Deere, наши автомобильные и другие компании могли конкурировать на единых для всех условиях".

Нажмет на "кнопку"

Эксперты уверены: если Трамп и ФРС не придут к консенсусу относительно темпов смягчения монетарной политики, американский президент может потребовать начала валютных интервенций и задействовать разные варианты ослабления доллара, включая самые экстремальные.

© AFP 2019 / LM Otero
Билет в один конец: доллар лишают статуса мировой резервной валюты

Аналитики нидерландской финансовой группы ING описали несколько возможных сценариев, в том числе прямую валютную интервенцию, предполагающую продажу долларов из Фонда стабилизации валютных курсов (ESF) и покупку ведущих мировых валют, таких как евро и иена, Впрочем, указывают стратеги, проблема в объеме этого фонда — всего 22 миллиарда долларов. Эффект может оказаться минимальным. А любая интервенция большего объема потребует одобрения конгресса.

С другой стороны, отмечает эксперт ING Вирадж Патель, у американского президента есть "ядерная кнопка", позволяющая ему обойтись без одобрения конгресса. Трамп может объявить валютную интервенцию чрезвычайной необходимостью и тем самым заставить ФРС продать доллары со своего счета.

Такое решение маловероятно, но с учетом того, что Трамп уже ввел чрезвычайное положение для повышения пошлин на китайские товары, полностью исключить его нельзя.

Банкноты номиналом 1 доллар США. Архивное фото
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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При подобном экстремальном сценарии доллар может рухнуть, что вызовет целую лавину проблем. Первым следствием станет обвал доверия к мировой резервной валюте. Мировые центробанки и другие крупные инвесторы, на чьем балансе находятся облигации правительства США объемом шесть триллионов долларов, начнут сбрасывать эти бумаги, резко обострится ситуация с госдолгом и бюджетным дефицитом. За этим последует масштабная рецессия.

Собственно, настрой Трампа уже подрывает доверие крупнейших держателей к трежерис. В этом году доля иностранцев на рынке гособлигаций США упала до 40% — 15-летнего минимума. Крупнейший кредитор Америки, Китай продает бумаги из-за торговой войны, Япония сократила позиции в трежерис до минимума с 2000 года.

О том, что Трамп может принять решение о девальвации доллара, в июне предупредил один из крупнейших финансовых институтов страны — Bank of America (BofA).

Как только Казначейство отдаст соответствующее распоряжение, Федеральный резервный банк Нью-Йорка приступит к валютным интервенциям: начнет продавать доллары и покупать иностранную валюту, уверены аналитики банка. Это неизбежно ослабит доллар, который, по подсчетам Bank of America, сейчас переоценен примерно на 13 процентов.

В BofA считают, что валютные интервенции Трамп объявит под лозунгом стабилизации экономики. Но в долгосрочной перспективе такая стратегия ошибочна — заимствования подорожают, а статус доллара как мировой резервной валюты окажется под вопросом.

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Теги:
девальвация, доллары, Федеральный резервный банк Нью-Йорка, Дональд Трамп


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