Стало ясно, когда разразится новый мировой финансовый кризис

Недавние заявления представителей ведущих международных валютно-финансовых институтов пропитаны паникой, с чем это связано, читайте в материале.

СУХУМ, 10 окт - Sputnik. Всемирный банк (ВБ) обрушил прогноз по темпам роста мировой торговли в этом году с 2,6 до 1,5 процента, а новый руководитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева и вовсе предрекла экономический кризис хуже, чем в 2008-м, пишет корреспондент РИА Новости Александр Лесных.

Поспорили на 700 миллиардов

"Рост мировой экономики практически прекратился", — заявила глава МВФ Кристалина Георгиева на ежегодном совещании ВБ и МВФ, проходящем на этой неделе в Нью-Йорке. По оценкам фонда, к концу года мировой ВВП потеряет 0,8 процента, или 700 миллиардов долларов. Как следствие — темпы роста экономики у 90 процентов стран мира снизятся и станут худшими за десятилетие.

Специалисты ВБ лишь подтвердили негативные оценки коллег, опустив прогноз по ВВП США с 2,5 до 2,3 процента. В Еврозоне соответствующий показатель снизили с 1,2 до 1,1 процента, а в Китае — с 6,2 до 6,1 процента, это минимум с 1990-го.

Георгиева уверена: единственный способ оздоровить мировую экономику — завершить торговую войну и совместными усилиями создать новую, более надежную и современную глобальную систему обмена товаров и услуг на основе передовых IT-технологий.

Очевидно, в первую очередь этот призыв обращен к американской и китайской делегациям, которые с 10 по 11 октября проведут новый раунд торговых переговоров в Вашингтоне. Впрочем, большинство аналитиков настроены по этому поводу скептически, поскольку предыдущие 12 встреч ничего не дали.

А в последние дни отношения между Вашингтоном и Пекином еще больше обострились. В понедельник Белый дом ввел санкции против 28 китайских организаций за причастность к нарушениям прав уйгуров и других представителей мусульманского меньшинства в КНР.

В Пекине в ответ обвинили Вашингтон во вмешательстве во внутренние дела Китая и запретили трансляцию матчей американской Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), представители которой имели неосторожность выразить поддержку протестам в Гонконге.

"Любое высказывание, бросающее вызов национальному суверенитету и социальной стабильности страны, не входит в сферу свободы слова", — прокомментировала китайская государственная телекомпания CCTV это решение. В результате НБА может лишиться 1,5 миллиарда долларов — такова сумма контракта с Пекином.

К тому же неделю назад американцы включили в санкционный список крупнейшую китайскую шиппинговую компанию Cosco — якобы за покупку и транспортировку иранской нефти. Это, как и новые 15-процентные пошлины на товары из КНР объемом 300 миллиардов долларов, введенные в начале сентября, не добавляет оптимизма по поводу перспектив нового торгового договора между Вашингтоном и Пекином.

"Проиграют все"

Некоторые эксперты призывают не паниковать и напоминают о цикличности мировой экономики: после спада начинается рост. Другие же уточняют, что тут есть два варианта: плавное снижение, за которым следует постепенный подъем, или резкий спад, сопровождающийся затяжным системным кризисом.

В МВФ уверены, что сейчас более вероятен второй сценарий. К этому подталкивает рекордный объем мирового долга, достигший почти 250 триллионов долларов — втрое больше глобального ВВП.

Особенно опасны долги компаний. По словам Кристалины Георгиевой, в случае серьезного спада экономики корпоративный долг, сопряженный с риском дефолта, повысится до 19 триллионов долларов, или почти до 40 процентов совокупного долга в восьми ведущих экономиках. То есть без масштабных и очень дорогих программ господдержки обанкротится почти половина самого крупного мирового бизнеса.

Только в США, согласно опубликованному летом отчету американского федрезерва, за 2018-й задолженность наиболее закредитованных предприятий выросла на 20 процентов — до 1,1 триллиона долларов. Вместе с тем доля их займов в общей корпоративной кредитной массе превысила пиковый показатель предкризисного 2007-го.

"Большой объем потенциально плохого долга может усугубить ситуацию по мере ее развития, спровоцировав кризис недоверия и сформировав тем самым негативную экономическую спираль. Особенное опасение у меня вызывает большой "бесплатный" долг с отрицательной ставкой, который продолжает пользоваться спросом", — рассказал инвестиционный менеджер "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин в беседе с РИА Новости.

Что будет с Россией

На России, вовлеченной в глобальные экономические процессы, замедление мировой экономики тоже скажется. По прогнозу Всемирного банка, темпы роста ВВП страны в этом году составят один процент вместо ожидавшихся 1,2 процента, а в следующем — 1,7 вместо 1,8 процента. Это связано с замедлением промышленной активности из-за обязательств по сокращению нефтедобычи ОПЕК.

Эксперты уверены, что в кризисные годы нефтяные доходы России снизятся, — обычно в такой ситуации развивающиеся экономики сокращают импорт энергоресурсов из-за спада промышленного производства. Сама нефть, скорее всего, не сильно упадет в цене: чтобы избежать чересчур высокого предложения на мировом топливном рынке, ведущие нефтедобывающие страны вновь договорятся о сокращении добычи.

Но даже в этих обстоятельствах России не грозит дефолт. Еще в начале лета чистый госдолг страны перешел в отрицательную зону: профицит правительственных средств на счетах ЦБ, коммерческих банков и в различных внебюджетных фондах достиг 1,36 триллиона рублей. Это значит, что даже после единовременного погашения всех долгов в распоряжении госструктур останется достаточно средств для выполнения всех обязательств перед населением.

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