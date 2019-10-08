"Мир" уже в Турции: Москва и Анкара договорились о приеме банковских карт

Нововведение предусмотрено соглашением между Россией и Турцией о расчетах и платежах в национальных валютах, которое было подписано министром финансов России Антоном Силуановым и министром казначейства и финансов Турции Бератом Албайраком.

СУХУМ, 8 окт - Sputnik. Россия и Турция договорились расширять прием карт "Мир" в Турции и подключать турецкие банки и компании к российскому аналогу SWIFT, сообщил Минфин России.

"Соглашением между правительством РФ и правительством Турецкой Республики также предусмотрено дальнейшее расширение инфраструктуры приема российских карт "Мир" на территории Турции и подключение турецких банков и компаний к российскому аналогу SWIFT - системе передачи финансовых сообщений Банка России (СПФС)", - сказано в сообщении Минфина России.

В планах у руководства двух стран организация взаимодействия национальных систем передачи финансовых сообщений с последующей возможностью подключения к этим системам других стран, пояснили в Минфине России.

"Мир" — национальная российская платежная система. Выпускаются дебетовые и кредитные карты, расчеты в системе "Мир" производятся в рублях.

1 октября председатель Нацбанка Абхазии Беслан Барателиа рассказал корреспонденту Sputnik, что абхазская национальная платежная система "АПРА" теперь интегрирована с "Миром". Это значит, что карта "АПРА" работает во всех странах, где принимается карта "Мир".

Внедрение АПРА в "Мир" стало вторым этапом реализации договора об интеграции и межсистемного взаимодействия этих двух платежных систем, подписанного в июле 2018 года.

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