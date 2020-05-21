Назван самый богатый наследник в России

СУХУМ, 21 мая - Sputnik. Самым богатым наследником по версии Forbes признан единственный сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф.
Ему причитается 18 миллиардов долларов. Рейтинг составляется уже в пятый раз, и первое место каждый раз остается за Юсуфом Алекперовым.
Издание рассматривает состояние миллиардеров и делит его на всех признанных детей, таким образом составляется список самых богатых наследников.
В этом году в рейтинг попали 20 семейств, где на каждого ребенка приходится не менее 2,25 миллиарда долларов, общее количество детей в этих семьях — 51.
На втором месте - дочь и сын совладельца "Новатэка" Леонида Михельсона (по 10,1 миллиарда долларов на каждого), на третьем — сын основного акционера УГМК Искандера Махмудова (девять миллиардов).
По оценкам Forbes, на 16 апреля 2020 года в России насчитывалось 103 миллиардера, а их совокупное состояние составляло 439 миллиардов долларов.
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