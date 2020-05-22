Минфин Абхазии: 189 миллионов рублей направлено на выплаты в социальной сфере

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Заработные платы и социальные пособия за апрель осуществлены в полном объеме, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства финансов Абхазии в пятницу 22 мая.

"Заработная плата работникам систем здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, обеспечение выплат социальных пособий отдельным категориям граждан за апрель месяц осуществлены в полном объеме, общая сумма составила 189 миллионов рублей", - отмечают в ведомстве.

В пресс-службе Минфина также подчеркнули, что задолженностей перед бюджетными работниками за апрель месяц нет.

Отмечается, что приоритетные направления бюджетных расходов - реализация неотложных мер по противодействию коронавирусной инфекции и выплаты заработной платы и социальных пособий.

Читайте также: