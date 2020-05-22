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Минфин Абхазии: 189 миллионов рублей направлено на выплаты в социальной сфере

© Sputnik / Алексей Сухоруков
Экономика
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/economics/20200522/1030190721/Minfin-Abkhazii-189-millionov-rubley-napravleno-na-vyplatyv-sotsialnoy-sfere.html

Правительством Абхазии определены приоритетные направления бюджетных расходов в целях обеспечения стабильности республиканского бюджета.

СУХУМ, 22 мая – Sputnik. Заработные платы и социальные пособия за апрель осуществлены в полном объеме, сообщили Sputnik в пресс-службе министерства финансов Абхазии в пятницу 22 мая.  

Министр экономики Кристина Озган и министр финансов Владимир Делба
Сайт: Кабинет министров Абхазии
Пятьдесят миллионов рублей направлены на выплаты зарплат бюджетникам

"Заработная плата работникам систем здравоохранения, образования, культуры, физической культуры и спорта, обеспечение выплат социальных пособий отдельным категориям граждан за апрель месяц осуществлены в полном объеме, общая сумма составила 189 миллионов рублей", - отмечают в ведомстве.

В пресс-службе Минфина также подчеркнули, что задолженностей перед бюджетными работниками за апрель месяц нет. 

Отмечается, что приоритетные направления бюджетных расходов - реализация неотложных мер по противодействию коронавирусной инфекции и выплаты заработной платы и социальных пособий.

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