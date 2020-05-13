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Налогоплательщики задолжали в бюджет Абхазии с 2018 года 132 миллиона рублей

© Sputnik / Владимир Трефилов
В Абхазии
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Sputnik
Sputnik Абхазия
https://sputnik-abkhazia.ru/Abkhazia/20200513/1030119963/Nalogoplatelschiki-zadolzhali-v-byudzhet-Abkhazii-s-2018-goda-132-milliona-rubley.html

Министерство по налогам и сборам Абхазии обязано предоставлять отчет о проделанной работе по взысканию задолженностей по налогам в Кабмин и передавать материалы в Службу судебных исполнителей Минюста.

СУХУМ, 13 мая - Sputnik. Министерство по налогам и сборам Абхазии передало Службе судебных исполнителей материалы с информацией о 200 налогоплательщиках с суммой задолженностей 132 миллиона рублей, об этом на совещании с премьер-министром республики сообщил глава ведомства Даур Курмазия.

"Ежеквартально мы предоставляли отчет в правительство, сегодня я предоставлю вам отчет за период с 2018 года. Общий объем переданных материалов судебным исполнителям включает порядка 200 налогоплательщиков с суммой задолженностей 132 миллиона рублей. За период тесного взаимодействия с приставами реестр должников, приступивших к процедуре погашения задолженностей, растет", - сказал Курмазия.

Министр также доложил главе правительства Александру Анкваб о результатах работы ведомства за первую неделю мая.

© Sputnik / Алексей Сухоруков
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Он отметил, что в бюджет за первые семь дней поступило 59 миллионов рублей по всем видам налоговых платежей, еще на 55 миллионов проведены банками операции по оплате налогов. 

По прогнозам Курмазия, в мае сумма отклонений от выполнения бюджета будет меньше, чем в апреле: плановые показатели за май составляют 190 миллионов рублей.  

В апреле сумма отклонений составила 105 миллионов рублей. Так, к примеру, "недосдача" за апрель в Сухуме вылилась в 63 миллиона рублей, в Гагрском районе - 23 миллиона. 

Премьер-министр в свою очередь поручил продолжать взаимодействие с Министерством финансов и Министерством экономики республики с целью межведомственного регулирования мер по сокращению потерь в экономике.

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