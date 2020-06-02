Два сценария: что ждет экономику Абхазии и как выйти из кризиса

Кандидат экономических наук, сотрудник Центра социально-экономических исследований Хатуна Шат-ипа поделилась с ведущим радио Sputnik Абхазия прогнозами на 2020 год в области экономики и финансов.

О том, какие пути развития в экономике и жизни населения Абхазии могут быть в 2020 году, как государство может смягчить удар пандемии и сколько можно заработать, если вывести теневую экономику в "свет", в материале Sputnik.

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Два сценария одной проблемы

Социально-экономическое будущее Абхазии в 2020 году зависит от множества факторов. В первую очередь речь идет об эпидемиологической ситуации, уверена кандидат экономических наук, завотделом национальной экономики Центра социально-экономических исследований (ЦСЭИ) Хатуна Шат-ипа. Сотрудники Центра выделили два возможных сценария развития событий – оптимистический и прямо противоположный ему.

Согласно первому сценарию, государственная граница по реке Псоу откроется с 1 июля, в Абхазию приедут туристы и не будет второй волны заболеваемости. Второй вариант – пессимистический.

"К сожалению, худший сценарий тоже не можем исключить – это, когда срыв туристического сезона и вторая волна распространения инфекции. Это самый тяжелый вариант и для экономики, и для общества. По нашим прогнозам, у каждой второй семьи в Абхазии будет значительное снижение реальных доходов, ВВП может снизиться до 24%, вырастет безработица", - поделилась мнением Шат-ипа.

Количество занятых в частном секторе, вероятно, сократится до 50%, что повлияет в том числе на благосостояние страны. Все эти потери из-за пандемии могут привести к выпадению собственных доходов из бюджета от 70% до 80%. Такие показатели экономист назвала критическими.

Насколько успешно республика перенесет эти испытания в социальной и экономической сферах, зависит от того, какие превентивные меры поддержки предпримут власти. По словам Шат-ипа, необходимо разработать план выхода из кризиса на второе полугодие 2020 года, прописать в нем механизмы поддержки приоритетных отраслей, а именно: аграрной сферы, энергетики, рынка труда и предпринимательского сектора.

Также в этом плане необходимо указать адресную финансовую и продовольственную помощь малоимущим семьям, детям, пенсионерам, которые получают только абхазскую пенсию. При этом Шат-ипа подчеркнула, что самое важное сейчас – это определить, какие нужны объемы финансирования этой программы и их источники.

Источники доходов и меры поддержки

Экономист Хатуна Шат-ипа считает, что расходную часть бюджета страны давно надо было оптимизировать, но в отсутствии программы развития он принимался по инерции, в том числе на 2020 год.

"В первую очередь, чтобы приступить к этим источникам, нам нужно оптимизировать расходную часть. Снижение налоговых поступлений автоматически в нынешних условиях урежет, скажем так, лишние, раздутые, не нужные, не эффективные расходы, которые были заложены на содержание органов власти и управления", - отметила ученый.

Шат-ипа добавила, что волей и неволей провести оптимизацию госбюджета заставят обстоятельства, но одного этого недостаточно для решения проблемы. По мнению авторов доклада, нужно легализовать теневую экономику и превратить ее в источник дохода. При легализации хотя бы 10% от общей суммы теневой экономики, государство получит около полутора миллиардов рублей.

Еще одним значительным подспорьем может стать возврат Сберегательному банку Абхазии и Приватизационному фонду кредитов, списки должников по которым были опубликованы на сайте Генеральной прокуратуры РА. В этом случае речь идет о трех миллиардах рублей и трех миллионах долларов.

Доступное кредитование экономики и поддержка экспорта со стороны государства, к примеру, производителей цитрусовой продукции, также будут способствовать существенному пополнению бюджета страны.

Центр социально-экономических исследований Абхазии разработал перечень мер, необходимых для содействия предпринимательскому сектору страны, который включает в себя, в том числе реформу налогообложения.

"Налоги должны быть простыми и доступными. Предприниматели готовы платить налоги, если они будут простыми и точно попадут в бюджет. Это очень важный фактор. Некоторые меры, которые мы перечислили, они уже запаздывают, так как смена власти совпала с пандемией и правительство еще не до конца сформировано. По какому сценарию будут развиваться события, покажет июнь, который станет определяющим", - отметила Хатуна Шат-ипа.

Она также поделилась мнением о том, что кризис несет не только негатив, но и открывает новые возможности. До пандемии общество Абхазии, считает Шат-ипа, не было готово к реформам, а сегодня большой запрос на них. Здесь важно политической элите предоставить обществу качественную программу реформирования, что позволит республике занять достойное место в стремительно меняющемся мире.

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